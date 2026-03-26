Krásna Slovenka, ktorá hviezdi v Amerike: Na premiére Hannah Montany vyzerala ako Ariel!

LOS ANGELES - Návrat fenoménu Hannah Montana po 20 rokoch priniesol nielen vlnu nostalgie, ale aj veľkolepú premiéru plnú hviezd. Miley Cyrus sa na nej objavila po boku rodiny aj snúbenca, no pozornosť si získala aj slovenská speváčka Adéla Jergová, ktorá si razí cestu na svetovej hudobnej scéne.
Už niekoľko dní je na platformách Hulu a Disney+ dostupný špeciál venovaný kultovému seriálu Hannah Montana, ktorý vznikol pri príležitosti jeho 20. výročia. Tento projekt pripomína fenomén, ktorý formoval celú generáciu mladých divákov. Speváčke a herečke Miley Cyrus priniesla práve táto rola celosvetovú slávu. Spolu s jej príbehom vyrastali milióny detí po celom svete, ktoré si dodnes pamätajú ikonické piesne aj dvojitý život tínedžerskej hviezdy.
Pri tejto významnej príležitosti sa konala aj slávnostná premiéra, ktorá prilákala množstvo známych osobností. Medzi hosťami nechýbala ani samotná Miley, ktorá bola prirodzene stredobodom pozornosti. „Tento večer nie je o návrate do minulosti, ale o tom, čo to pre nás znamená dnes — práve teraz,“ povedala Miley Cyrus vo svojom úvodnom príhovore. „Pre mňa osobne je výnimočné, že toho teraz môžem byť súčasťou – niečo, čo som nemohla, keď som bola priamo uprostred toho všetkého,” dodala.
Speváčka sa prešla po fialovom koberci spolu so svojou mamou Tish a staršou sestrou Brandi. Naopak, jej otec sa na podujatí nezúčastnili. Mileyin snúbenec Maxx Morando bol na podujatí tiež prítomný, rovnako ako partneri Tish a Brandi – Dominic Purcell a Matt Southcombe. Na fialovom koberci sa okrem iných ukázala aj slovenská rodáčka Adéla Jergová. Táto mladá umelkyňa si postupne buduje meno na medzinárodnej hudobnej scéne a jej kariéra naberá čoraz rýchlejšie tempo.
Na konte má aj spoluprácu so speváčkou Demi Lovato, čo je pre začínajúcu umelkyňu významný úspech. Navyše sa pripravuje na ďalší veľký krok – stane sa predskokankou svetovej hviezdy na jej nadchádzajúcom turné, čo jej môže otvoriť dvere k ešte širšiemu publiku. Adéla bola na podujatí naozaj neprehliadnuteľná. Jej vzhľad mnohým pripomenul rozprávkovú postavu Ariel. Sama pritom otvorene priznáva, že Hannah Montana bola pre ňu veľkým vzorom a jedným z hlavných impulzov, ktoré ju priviedli k spevu a umeleckej dráhe.
Hudbe sa venuje už od detstva – navštevovala hodiny spevu, tanca aj baletu a už v ranom veku bolo zrejmé, že disponuje výrazným talentom. Zlom v jej kariére nastal po účasti v medzinárodnej hudobnej súťaži The Debut: Dream Academy, ktorá pomohla mnohým mladým umelcom preniknúť do profesionálneho hudobného sveta. V roku 2024 vydala svoj debutový singel Homewrecked.
