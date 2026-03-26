MIMORIADNA tragédia! Jakub (†19) zmizol, veľká pátracia akcia priniesla ZDRVUJÚCU správu: Mladíka našli mŕtveho

BANSKÁ BYSTRICA - Od pondelkového popoludnia bol 19‑ročný Jakub nezvestný. Prestal sa ozývať rodine a mal vypnutý mobilný telefón. Do hľadania sa zapojili aj dobrovoľníci a záchranné tímy, no napriek rozsiahlemu úsiliu sa pátranie skončilo tragicky. Mladíka našli v stredu bez známok života.
Banskobystrická polícia zverejnila v utorok (24. 3.) pátranie po nezvestnom 19-ročnom Jakubovi z Banskej Bystrice, ktorý sa od pondelkového (23.3.) popoludnia nikomu neozýval. "Mladý muž má vypnutý mobilný telefón a nikto z blízkych nemá o ňom žiadne správy. V mieste súčasného pobytu sa nenachádza," zneli informácie od polície.
O žiadosť o pomoc pri pátraní prosila aj zúfalá rodina. "Jeho osobné veci našli príslušníci mestskej polície v okolí Srnkovej ulice, v časti Majer," doplnila sestra, ktorá dodala, že Jakub nebol v dobrom psychickom stave. "Máme o neho veľké obavy, nakoľko v čase jeho odchodu bol v zlom psychickom rozpoložení. Ak by ste ho niekde videli alebo mali nejaké informácie, prosím, volajte políciu, ďakujem za každé zdieľanie," dodala.
Veľké pátranie, mladíka našli mŕtveho
Dobrovoľné občianske združenia sa v stredu (25. 3.) na žiadosť banskobystrickej polície zapojili do pátrania. "Pátranie bolo zamerané na tok rieky Hron za využitia dronov a peších tímov. Letecké práce boli realizované v koordinácii a riadení letovej prevádzky Sliač," priblížil Pohotovostný pátrací tím. Ako uvádza Záchranný Systém Slovensko, najskôr bola použitá diaľkovo ovládaná sonarová loďka Carplounge, ktorú ale pre silný tok rieky nebolo možné efektívne použiť. Následne použili sonarovú techniku a spoločne z člna profesionálnych hasičov zahájili prehľadávanie rieky.
Za pár hodín zhasla aj posledná nádej. "Počas pátrania z člna bol nezvestný mladý muž lokalizovaný, no, žiaľ, už neskoro," dodali dobrovoľníci, podľa ktorých telo Jakuba našli v stredu v čase poludnia. Rodine a blízkym vyjadrujú úprimnú sústrasť.