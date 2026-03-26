Meteorológovia MENIA predpoveď! Piatok bude INÝ, ako pôvodne predpokladali: Vydali výtrahy vo viacerých okresoch

BRATISLAVA - Meteorológovia menia predpoveď. Podľa najnovších výstupov modelov na krajnom juhozápade v piatok (27. 3.) ráno lokálne len pár cm snehu, prípadne v nížinách úplne bez snehu. Informuje o tom na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Je dosť pravdepodobné, že v piatok ráno bude v Bratislave vo vyšších polohách mesta prechodne bielo. SHMÚ ale už hovorí len o pár centimetroch snehu. "Najnovší výstup modelu Aladin výrazne uberá predpokladanú výšku snehovej pokrývky na termín 27. 3. o 6 UTC. Podľa aktuálneho run-u tohto modelu bude zajtra ráno v Bratislave v najnižších polohách Záhorskej časti mesta do 5 cm snehu, vo východnej časti mesta to bude bez snehu," približuje SHMÚ s tým, že na hrebeni Malých Karpát v Bratislave kraji by podľa Aladina malo byť v piatok ráno okolo 20 cm snehu. Ešte včera pritom očakával Aladin na hrebeni Malých Karpát v tomto termíne takmer pol metra snehu a v Záhorskej časti mesta aj okolo 15 cm snehu.
Sneh by mal byť v piatok ráno podľa aktuálneho modelu Aladina aj v Bielych Karpatoch a v Žilinskom kraji na viacerých miestach. "Model ECMWF očakáva sneh v piatok ráno v nížinách na krajnom juhozápade lokálne len na úrovni do 2 cm a model Icon neočakáva v piatok ráno sneh na juhozápade ani vo vyššej časti Malých Karpát," dodávajú meteorológovia a priznávajú, že modely majú s odhadom toho, či a kde bude na juhozápade sneh aj v najnižších polohách v posledných dňoch problém a v predpovedi je ešte aj dnes stále pomerne veľká miera neistoty.
SHMÚ doplňujú, že mimo krajného juhozápadu sa vytvorenie snehovej pokrývky v polohách do 200 metrov nad morom podľa aktuálnych výstupov v piatok ráno neočakáva.
Platia výstrahy
Viaceré okresy Slovenska ale potrápi vo štvrtok sneh, dážď či silný vietor. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa. Väčšina z nich platí až do piatka (27. 3.) a soboty (28. 3.).
Pripravte sa na komplikácie: Silný dážď, sneh a vietor zasiahnu Slovensko! Výstrahy platia až do soboty
Sneženie sa môže vyskytnúť najmä v častiach západného a severného Slovenska, v Bratislavskom kraji najmä v oblasti Malých Karpát, kde platia výstrahy predbežne od 18.00 h do piatka do 10.00 h. So snežením treba počítať aj v Trenčianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji.