Nadlimitná rýchlosť a smrtiace rakety: Nová nadzvuková stíhačka mení pravidlá hry v Južnej Amerike!

RIO DE JANEIRO - Brazília sa oficiálne zaradila medzi úzku skupinu krajín, ktoré dokážu vyrobiť špičkovú nadzvukovú stíhačku. V areáli spoločnosti Embraer bol slávnostne predstavený prvý stroj F-39E Gripen vyrobený priamo na brazílskom území. Na ceremónii nechýbal ani prezident Lula, čo podčiarkuje strategický význam tohto projektu pre bezpečnosť krajiny.
Nová stíhačka F-39E Gripen, vyvinutá v spolupráci so švédskou spoločnosťou Saab, predstavuje technologickú špičku v oblasti vzdušnej obrany. Stroj dokáže vyvinúť rýchlosť až 2 400 km/h, čo je približne dvojnásobok rýchlosti zvuku, a vo vzduchu vydrží bez natankovania dve a pol hodiny. Brazília si celkovo objednala 36 týchto strojov v hodnote 4 miliárd dolárov, pričom kľúčovou súčasťou dohody bol transfer technológií, vďaka ktorému sa na výrobe priamo podieľajú domáci inžinieri.
Brazílsky Gripen nie je len o rýchlosti, ale predovšetkým o vyspelej elektronike a palebnej sile. Lietadlo je vybavené raketami Meteor, ktoré patria k najúčinnejším strelám vzduch-vzduch súčasnosti s dosahom ďaleko za vizuálny horizont. Okrem toho disponuje systémami pre elektronický boj (ECM), ktoré dokážu zmiasť nepriateľské radary vytváraním „falošných cieľov“, a pokročilým varovaním pred blížiacimi sa raketami (MAWS).
Nahrádza americké legendy
Nové Gripeny v brazílskom letectve (FAB) postupne nahrádzajú zastarané americké stíhačky F-5, ktoré slúžili desaťročia. Od februára tohto roka sú už prvé stroje nasadené v ostrej pohotovosti a zodpovedajú za ochranu vzdušného priestoru nad hlavným mestom Brasília.
Domáca výroba v závode Gavião Peixoto nie je len otázkou prestíže, ale aj ekonomiky. Projekt priniesol Brazílii viac ako 2 000 priamych pracovných miest a vyše 10 000 nepriamych pozícií. Viac ako 300 brazílskych inžinierov absolvovalo špeciálny tréning vo Švédsku, aby mohli technologicky náročný proces montáže realizovať doma.
Technologické vychytávky brazílskeho Gripenu:
- Radarový výstražný systém (RWR): Potvrdzuje polohu akéhokoľvek radaru na zemi, mori alebo vo vzduchu, ktorý by sa pokúšal zamerať lietadlo.
- Systém IFF: Automaticky identifikuje priateľské a nepriateľské sily v bojovom scenári.
- Tankovanie za letu: Výrazne rozširuje operačný dosah stíhačky pri dlhých misiách.
- Infračervené rakety IRIS-T: Najmodernejšie strely na krátku vzdialenosť, ktoré pilot zameriava jednoduchým pohybom hlavy vďaka prilbovému displeju (HMD).
Brazília sa touto prezentáciou definitívne potvrdila ako technologický líder regiónu, ktorý má pod kontrolou strategické kroky výroby najmodernejšej vojenskej techniky.