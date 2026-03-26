Opitý vodič kamióna prevrátil kolos pri Bidovciach: Nafúkal vyše dve promile a skončil mimo cesty

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
KOŠICE - Na konci diaľnice D1 pri kruhovom objazde v smere na Bidovce v okrese Košice-okolie sa v noci zo stredy (25. 3.) na štvrtok prevrátilo nákladné vozidlo. Niekoľkotonový kamión skončilo mimo vozovky. Jeho vodič z Poľska mal v dychu 2,35 promile alkoholu. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Tentokrát sa to skončilo ‚len‘ prevráteným vozidlom a jednorazovým ošetrením vodiča. Okolnosti nehody sú v ďalšom šetrení, vec si prevzal vyšetrovateľ,“ uvádza. Polícia pripomína, že následky alkoholu za volantom môžu byť fatálne.