Zdroje z Kremľa prehovorili: Putin sa stretne so Zelenským len za jednej podmienky! A tá je zničujúca

MOSKVA - Zdanlivo ústretový návrh ruského prezidenta Vladimira Putina na obnovu mierových rokovaní v Istanbule mal v skutočnosti celkom iný cieľ, než sa mohlo zdať. Podľa zistení ruského opozičného denníka The Moscow Times Putin nikdy vážne neuvažoval o osobnom stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským – a to ani po tom, čo Zelenskyj na výzvu okamžite zareagoval a „hodil rukavicu“ verejne pred celým svetom.

Putin považuje Zelenského za podriadeného. Stretnutie by akceptoval len ako akt kapitulácie

Ako tvrdia zdroje The Moscow Times z prostredia ruskej vlády, diplomacie aj okruhu blízkeho Kremľu, Putin Zelenského jednoducho nepovažuje za seberovného partnera. Jeho postoj je neoblomný: s ukrajinským prezidentom by sa stretol jedine v prípade jeho verejnej kapitulácie.

„Zelenskyj je vhodný len na to, aby podpísal kapituláciu. Bodka,“ vyhlásil pre denník jeden z aktívnych ruských diplomatov.

Istanbul ako zástierka. Za návrhom sa skrýva tlak zo Západu a snaha o zdržanie

Zdroje upozorňujú, že Putin návrh na rokovanie v Istanbule vyslovil len preto, aby vyhovel vonkajším tlakom – najmä zo strany Spojených štátov. Nový americký prezident Donald Trump v posledných týždňoch opakovane vyzýval Moskvu, aby obnovila priamy dialóg s Ukrajinou. Odmietnutie by mohlo vyzerať ako zbytočná eskalácia.

Lenže v skutočnosti išlo len o divadlo, ktoré nemalo viesť k reálnym rozhovorom. Ruská diplomacia sa dodnes riadi rigidnými pravidlami ešte zo sovietskej éry, tvrdia insideri. „Takto sa veci nerobia. Najprv sa všetko pripraví na technickej úrovni, vyjednávači spíšu dokumenty, a až potom sa do hry zapája prezident,“ vysvetlil bývalý vysokopostavený kremelský úradník pod podmienkou anonymity.

A ešte niečo: „Náš vodca neznáša, keď je do niečoho tlačený. To je známa vec.“ V preklade – ak niekto verejne navrhne rokovanie a tým ho fakticky dotlačí k reakcii, Putin automaticky odmieta.

Pre Kremeľ je Zelenskyj nelegitímny prezident

Jedným z kľúčových argumentov Moskvy je aj snaha delegitimizovať Zelenského ako oficiálneho lídra Ukrajiny. Ruské vedenie opakovane tvrdí, že súčasný ukrajinský prezident nie je oprávnený podpisovať mierové dohody. Odkazujú sa na fakt, že jeho mandát technicky vypršal už v roku 2024.

Ukrajina však prezidentské voľby zatiaľ vyhlásiť nemôže – vojnový stav, vyhlásený po ruskej invázii, im bráni konať podľa ústavného harmonogramu. V Kremli to však ignorujú a trvajú na tom, že akékoľvek dohody sú podľa nich možné len s „novým ukrajinským prezidentom alebo vedením parlamentu“.

Zelenského vzdor Moskvu dráždi. Práve preto sa ho snaží eliminovať z rokovaní

Postoj Kremľa nie je náhodný. Putin a jeho okolie nedokážu Zelenskému odpustiť jeho tvrdohlavý odpor, ktorým si získal medzinárodný rešpekt. Práve preto sa ho dlhodobo snažia zdiskreditovať, zosmiešniť a úplne vyradiť z diplomatickej rovnice.

Ako ukazuje táto epizóda s návrhom na rokovanie v Istanbule, Kremeľ nehrá o mier – ale o zdanlivý obraz diplomacie, ktorá má len odviesť pozornosť a posilniť vlastné pozície. A pritom neustále trvá na tom, že o budúcnosti Ukrajiny sa nemá rozhodovať so súčasným ukrajinským prezidentom – ale nad jeho hlavou.