Tesne pred telefonátom: Putin vyslal Trumpovi varovanie! Do mojej vojny sa nemiešaj

Vladimir Putin a Donald Trump (Zdroj: TASR/AP Photo/Susan Walsh)

Niekoľko hodín predtým, než mal Donald Trump hovoriť s Vladimirom Putinom, odvysielala ruská štátna televízia (Rossija 1) predtým nezverejnený rozhovor, ktorý rozhádzal karty v prebiehajúcich diplomatických snahách. V doteraz nezverejnenom interview z marca, ktoré viedol prokremeľský novinár Pavel Zarubin, ruský prezident dôrazne odmietol akýkoľvek americký tlak v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

„Máme dosť síl a prostriedkov na to, aby sme to, čo sme začali v roku 2022, dotiahli do logického konca – a dosiahli výsledky, ktoré Rusko potrebuje,“ vyhlásil Vladimir Putin v rozhovore.

Ultimátum pre Washington

Putin svoj odkaz nasmeroval priamo do Bieleho domu. Trumpa, ktorý opakovane avizoval snahu ukončiť vojnu na Ukrajine diplomatickou cestou, varoval, aby sa nepokúšal zasahovať do priebehu „špeciálnej vojenskej operácie“.

„Nepotrebujeme, aby nám niekto diktoval podmienky prímeria,“ odkázal Putin Spojeným štátom. „Američania majú svoje vlastné národné záujmy, to rešpektujeme. Očakávame však, že aj oni budú rešpektovať tie naše.“

O čom sa Putin s Trumpom bavia?

Donald Trump počas svojej predvolebnej kampane opakovane tvrdil, že „vojnu na Ukrajine dokáže ukončiť do 24 hodín“. Podľa viacerých zdrojov malo v najbližších dňoch dôjsť k priamemu telefonátu medzi ním a Vladimirom Putinom. Zverejnenie tohto rozhovoru však túto iniciatívu tvrdo zasiahlo.

Kremeľ tak vyslal jasný signál – akékoľvek mierové rokovania budú prebiehať výhradne podľa ruských podmienok. A tie sa nezakladajú na ústupe, ale na „vytvorení podmienok pre dlhodobý a trvalý mier“, ako Putin formuloval cieľ vojny.

Odkaz pre Rusov aj svet

Putin vo vystúpení zdôraznil, že cieľom operácie je aj ochrana obyvateľov žijúcich na okupovaných územiach, ktorí hovoria po rusky. Ide o známu rétoriku, ktorou Moskva legitimizuje svoju inváziu.

Tento momentálne načasovaný mediálny výstup ukazuje, že ruské vedenie nenecháva nič na náhodu – ani v oblasti verejnej diplomacie. Zverejnenie rozhovoru nebolo náhodné, ale podľa viacerých pozorovateľov ide o jasne cielenú správu pre Washington.