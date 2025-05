Varovanie expertov: Čo sa stane v prípade mieru na Ukrajine? Putin môže zaútočiť do dvoch rokov na NATO

Ruský prezident Vladimir Putin. (Zdroj: TASR/AP/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo)

MOSKVA - Zdanlivý mier by mohol byť len tichom pred búrkou. Ak by sa v blízkej budúcnosti uzavrel predčasný mierový kompromis medzi Ukrajinou a Ruskom, Vladimir Putin by mohol do dvoch rokov zhromaždiť dosť síl na to, aby zaútočil na členské štáty NATO. Najviac by to pocítili pobaltské krajiny. K tomuto znepokojivému záveru dospeli odborníci z prestížneho londýnskeho think-tanku IISS.

Dva roky na zotavenie. Potom môže prísť útok na východnú hranicu Aliancie

Ruský prezident Vladimir Putin síce momentálne vedie vyčerpávajúcu vojnu proti Ukrajine, no podľa najnovšieho hodnotenia International Institute for Strategic Studies (IISS) by mohol byť pripravený zaútočiť na členské štáty NATO už v roku 2027 – najmä ak získa čas na reorganizáciu svojich ozbrojených síl.

„Rusko by mohlo už o dva roky predstavovať významnú vojenskú hrozbu pre spojencov, najmä pre pobaltské štáty,“ uvádza sa v správe IISS. Tento scenár nadväzuje na opakované varovania zo strany samotnej NATO, že hrozba zo strany Kremľa neskončí ani po prípadnom ukončení bojov na Ukrajine.

Varovanie z Estónska: Putinove vojská sa môžu presunúť k našim hraniciam

Riziko, že by sa Putin po prípadnom „upevnení víťazstva“ v Donbase rozhodol pokračovať v agresii, už nie je len teória. Estónsky minister obrany Hanno Pevkur otvorene upozornil, že aj keby vojna na Ukrajine skončila, Kremeľ by mal okamžite k dispozícii státisíce vojakov, ktorých by mohol presunúť bližšie k pobaltskému regiónu.

Estónska rozviedka už vo februári 2024 zverejnila varovanie, že ak Moskva dokončí svoju vojenskú reformu, NATO sa môže v nasledujúcom desaťročí stretnúť s „masívnou sovietskou armádou novej generácie“.

Putin stráca tisíce techniky, ale podľa expertov ich rýchlo nahrádza

Aj keď Rusi prišli v Ukrajine o obrovské množstvo výzbroje, ich obranný priemysel nezastavil výrobu. Vrchný veliteľ amerických síl v Európe, generál Christopher Cavoli, informoval, že len za minulý rok stratilo Rusko viac než 3 000 tankov a 9 000 obrnených vozidiel. Napriek tomu varoval, že Moskva je na dobrej ceste „nahradiť všetko, čo stratila“.

Think-tank IISS predpokladá, že ruské pozemné sily by mohli dosiahnuť úroveň z obdobia pred inváziou na Ukrajinu už v priebehu dvoch rokov, ak budú pokračovať modernizačné práce a výroba nových zbraňových systémov.

Britský generál ešte vlani tvrdil niečo iné

Znepokojujúce na najnovších údajoch je aj to, že sú v ostrom kontraste s predchádzajúcimi odhadmi. Šéf britskej armády, admirál Sir Tony Radakin, ešte v roku 2024 odhadoval, že Rusko bude potrebovať najmenej päť rokov na obnovenie sily armády a ďalších päť rokov na odstránenie štrukturálnych slabín, ktoré vojna odhalila.

Ak sa však predpoklady IISS naplnia, znamená to, že Kremeľ by mohol byť pripravený útočiť už o polovicu skôr, než sa západní stratégovia pôvodne domnievali.

Mier môže byť darom pre Putina, nie pre Európu

Ak by sa Spojené štáty rozhodli sprostredkovať rýchly mier medzi Kyjevom a Moskvou, otvorili by tým Kremľu priestor na reorganizáciu armády a ďalšiu expanziu. A ak by sa zároveň Washington postupne stiahol z aktívneho pôsobenia v NATO, mohla by sa východná hranica Aliancie ocitnúť bez potrebnej ochrany – čím by sa opäť otvorili dvere ruskej agresii.