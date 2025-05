Vo voľbách v Albánsku zvíťazili vládni socialisti: Opozícia výsledky odmieta

Albánska vlajka (Zdroj: Getty Images)

TIRANA - Albánska Socialistická strana (PS) premiéra Ediho Ramu podľa očakávania zvíťazila v nedeľňajších parlamentných voľbách. Vyplýva to z utorkových oficiálnych výsledkov po spočítaní takmer všetkých hlasovacích lístkov. Najsilnejšia opozičná Demokratická strana (PD), ktorú vedie bývalý prezident a premiér Sali Beriša, naznačila, že výsledky volieb neuzná. Pochybnosti o riadnom priebehu volieb vyjadrili aj medzinárodní pozorovatelia. Informujú o tom agentúry DPA, AP a Reuters.

Socialistická strana (PS) po spočítaní hárkov z viac než 98 percent volebných miestností má 52 percent hlasov, na druhom mieste je PD s 34 percentami, vyplýva z údajov albánskej volebnej komisie. V prípade potvrdenia výsledkov by Rama zostavoval vládu po štvrtý raz za sebou. V 140-člennom parlamente by mala PS mať 82 kresiel, zatiaľ čo 52 by pripadlo PD.

Do parlamentu sa dostane aj ďalších šesť menších strán

Do parlamentu sa pravdepodobne dostane aj ďalších šesť menších strán, žiadna z nich však nezískala viac než štyri percentá hlasov. Politickým stranám v Albánsku stačí na zvolenie do parlamentu jedno percento hlasov, koalície potrebujú päť percent.

Výsledky nedeľňajších volieb podľa Reuters sprevádzajú pochybnosti, podobne ako aj volebnú kampaň. Albánsky špeciálny prokurátor uviedol, že vyšetruje 39 prípadov súvisiacich s voľbami, väčšinou pre kupčenie s hlasmi. Nespresnil, ktorých strán sa podozrenia týkajú.

Medzinárodná misia na monitorovanie volieb pod vedením Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe uviedla, že počas kampane sa objavili hlásenia o neprimeranom tlaku na štátnych zamestnancov, zastrašovaní a zneužívaní štátnych zdrojov vládnou stranou. Samotné hlasovanie však podľa nej prebehlo korektne.

Vysoká predstaviteľka EÚ zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová a komisárka EÚ pre rozšírenie Marta Kosová uviedli, že voľby v Albánsku sprevádzala polarizácia v spoločnosti. Vo vyhlásení tvrdia, že kandidáti „nemali rovnaké podmienky“, a vyzvali úrady, aby vyšetrili podozrenia týkajúce sa volieb.

Počas hlasovania došlo k nezrovnalostiam

Berišova Demokratická strana tvrdí, že počas hlasovania došlo k nezrovnalostiam, ktoré sa týkajú aj hlasovacích lístkov zaslaných z diaspóry. Vládnych socialistov obvinila, že do podpory svojich kandidátov zapojili zločinecké gangy, kupovali hlasy a používali iné nezákonné metódy.

„Nikdy neuznáme výsledky týchto volieb - nikdy,“ vyhlásil Beriša na utorňajšej tlačovej konferencii. Dôkazy o údajných nezrovnalostiach však nepredložil a na piatok 16. mája zvolal protest. V ten istý deň sa v hlavnom meste Tirana koná v poradí šiesty summit Európskeho politického spoločenstva (EPC). Socialisti vo vyhlásení pre Reuters popreli údajné volebné podvody a 80-ročného Berišu označili za „starého, beznádejného bývalého komunistického politika“.

Táto balkánska krajina na pobreží Jadranského mora je podľa DPA od konca komunizmu pred viac než 30 rokmi veľmi polarizovaná medzi socialistami, ktorí sa vyvinuli z bývalých komunistov, a Demokratickou stranou.