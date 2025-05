Predsedníčka bulharského parlamentu odmietla návrh na referendum o prijatí eura

(Zdroj: Getty Images/altanakin)

Prezident navrhol prijať euro

Radev v pondelok prišiel s návrhom vyhlásiť referendum o plánoch Bulharska prijať euro v budúcom roku. Na referendovej otázke sa občanov chcel opýtať, či s tým súhlasia. Jeho návrh si vyslúžil kritiku vlády, pričom jeden z jej ministrov ho označil za pokus o sabotáž snáh zaviesť jednotnú európsku menu.

Kiselovová prezidentovu iniciatívu odmietla s tým, že nie je v súlade s viacerými článkami bulharskej ústavy, súvisiacimi zmluvami Európskej únie ani rozhodnutiami ústavného súdu krajiny. Ten už v minulosti zamietol petíciu za referendum o vstupe do eurozóny.

Viac zahraničných investícií

Ekonómovia podľa agentúry Reuters tvrdia, že Bulharsko, ktorého mena lev je už dlho naviazaná na euro, by v prípade prijatia jednotnej európskej meny prilákalo viac zahraničných investícií a získalo by zvýšenie úverového ratingu, čo by mohlo znížiť náklady na financovanie jeho dlhu.

Napriek týmto pozitívnym vyhliadkam sú Bulhari v názore na prijatie eura rozdelení. Niektorí sa obávajú, že by to mohlo viesť k zvýšeniu cien, podobne ako sa to stalo v Chorvátsku, keď v roku 2023 prešlo na euro.