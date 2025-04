Bulharsko môže zohrávať kľúčovú úlohu v európskej obrane, tvrdí Costa

Antonio Costa (Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys)

Costa bude v Bulharsku do utorka a v nedeľu sa stretol s bulharským premiérom Rosenom Žeľazkovom a prezidentom Rumenom Radevom. V pondelok navštívil aj spoločnosť Arsenal JSCo, popredného bulharského výrobcu strelných zbraní a munície.

„Bezpečnosť Európy sa začína na Ukrajine. Bezpečnosť Európy a Ukrajiny nie je možné oddeliť. Rozhodli sme sa výrazne zvýšiť investície do obrany. Znamená to aj investície do našej ekonomiky, výskumu a inovácií,“ skonštatoval Costa.

Zároveň zdôraznil, že na úspech tohto obranného programu je potrebné zapojiť všetky kapacity členských štátov. „Bulharsko má dobré predpoklady na to, aby zohralo kľúčovú úlohu. Nielen na pokrytie vlastných potrieb, ale aj ako významný dodávateľ obranných kapacít pre iné európske krajiny,“ spresnil.

Šéf ER poznamenal, že jeho návšteva prichádza v dôležitom období pre Bulharsko – po jeho vstupe do schengenského priestoru a v čase príprav na prijatie eura. „Bulharsko bude aj naďalej konštruktívnym, predvídateľným a spoľahlivým partnerom v čase, keď Európska únia čelí geopolitickým a hospodárskym výzvam,“ povedal premiér Žeľazkov.

Do Sofie dorazil aj syn amerického prezidenta Donald Trump mladší v rámci svojej európskej cesty. Jeho stretnutie s bulharskými podnikateľmi sa uskutočnilo za zatvorenými dverami. Najstarší syn amerického prezidenta novinárov opakovane vyzval, aby opustili letisko aj miesto konania, s odôvodnením, že „nemá náladu na fotenie“.