Trumpovi došla trpezlivosť: Ultimátum Moskve aj Kyjevu! Ak nebudete rokovať, USA urobia TOTO

Prezident USA Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Mark Peterson)

Americký prezident Donald Trump podľa svojho zvláštneho vyslanca Steva Witkoffa nalieha na obe strany vojny: buď sa bezodkladne stretnú za rokovacím stolom, alebo USA úplne prestanú s angažovaním sa v konflikte. Witkoff to uviedol v rozhovore pre portál Breitbart News, ktorý vznikol ešte 8. mája, no zverejnený bol až v pondelok 12. mája.

„Prezident dal obom stranám ultimátum – ak nedôjde veľmi rýchlo k priamym rokovaniam, Spojené štáty by sa podľa neho mali z tohto konfliktu úplne stiahnuť. Nech to znamená čokoľvek. Jednoducho sa do toho nebudeme miešať,“ vyhlásil Witkoff.

Zelenskyj ponúkol stretnutie, Putin mlčí

Krátko po Trumpovom signáli ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhol stretnutie so Vladimirom Putinom – a to na neutrálnej pôde v Turecku. Moskva však na výzvu reagovala tradične – mlčaním. Ako upozornil The Kyiv Independent, Kremeľ pokračuje v ignorovaní výziev na prímerie aj osobné rokovanie.

„Prezident sa nestretne s nikým iným než s Putinom. Iba on môže rozhodnúť, či bude vojna pokračovať, alebo ju ukončí,“ odkázal Mychajlo Podoľak, poradca Zelenského.

Trump chce byť pri tom

Na plánované štvrtkové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom tlačí aj samotný Donald Trump. A čo viac – nevylúčil, že by sa ich mohol osobne zúčastniť. Tento krok podporil aj ukrajinský prezident.

„Štvrtkové stretnutie medzi Ruskom a Ukrajinou je nesmierne dôležité. Dôrazne som presadzoval, aby sa uskutočnilo. Verím, že z neho môžu vzísť dobré veci,“ povedal prezident USA.