MIMORIADNY ONLINE Lavrov a Fidan riešili možné mierové rokovania: O Ukrajine budú hovoriť títo ministri obrany

Ruskí vojaci sa zúčastňujú na bojovom výcviku útočných jednotiek na neznámom mieste na Ukrajine (Zdroj: SITA/Tlačová služba ruského ministerstva obrany prostredníctvom agentúry AP)

RÍM - Ministri obrany piatich hlavných európskych vojenských mocností - Talianska, Británie, Francúzska, Nemecka a Poľska - budú v piatok 16. mája v Ríme rokovať o podpore pre Ukrajinu. Oznámil to v pondelok večer taliansky rezort obrany, píše agentúra AFP. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.

Od začiatku roka nepriateľ stratil viac ako šesťtisíc delostreleckých systémov (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

6:20 Ukrajinská polícia sa snaží vypátrať mladíkov, ktorí na mobilný telefón natočili muža topiaceho sa vo vodnej nádrži v meste Dnipro, ale nepomohli mu. Informovali o tom ukrajinské médiá.

Telo, ktoré nejavilo známky života, našli cez víkend miestni obyvatelia. Polícia následne objavila na sociálnych sieťach videá utopenia, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou natočili mladí muži. Podľa RBK-Ukrajina je na záberoch vidieť, ako mladíci sledovali, ako sa muž topí v kameňolome, ale nepomohli mu, ani nezavolali záchrannú službu či políciu. Muž sa nakoniec utopil. Mladíkom hrozí za neposkytnutie pomoci až päť rokov za mrežami.

6:15 Britský súd poslal v pondelok do väzenia šiestich Bulharov usvedčených z členstva v ruskej špionážnej bunke. Dvom z nich udelil vyše desaťročné tresty odňatia slobody, zatiaľ čo zvyšných štyroch odsúdil na päť až deväť rokov väzenia, píše agentúrya AFP.

6:10 Rusko adekvátne zareaguje na zatvorenie svojho generálneho konzulátu v Krakove. Agentúre TASS to pondelok povedala hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová s tým, že pôjde o „asymetrickú“ odpoveď.

„Adekvátna reakcia na tieto neadekvátne opatrenia bude nasledovať čoskoro... (tento poľský krok) nezostane bez odozvy,“ uviedla Zacharovová. Dodala, že najskôr prebehnú nevyhnutné „vnútrorezortné postupy“ a následné bude reakcia oznámená poľskej strane.

6:05 Rusko je zodpovedné za zostrelenie lietadla malajzijských aerolínií (letu MH17) nad východom Ukrajiny v júli 2014, v dôsledku ktorého zahynulo 298 ľudí. Oznámila to v pondelok Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO), informujú agentúry AFP a Reuters.

Lietadlo malajzijských aerolínii (let MH17) smerujúce z Amsterdamu do malajzijskej metropoly Kuala Lumpur havarovalo v júli 2014 po prelete nad východom Ukrajiny, kde v tom čase krátko po anexii Krymu prebiehali boje medzi ukrajinskými jednotkami a proruskými separatistami. Boeing 777 havaroval v Doneckej oblasti. Zasiahla ho strela z ruského odpaľovacieho systému BUK.

Rokovať budú aj o posilnení európskej obrany

Okrem Ukrajiny budú rokovať aj o spôsoboch posilnenia európskej obrany, ktoré sa stalo prioritou po tom, ako Rusko v roku 2022 napadlo Ukrajinu. Po stretnutí by ministri mali mať o 14.45 h SELČ spoločnú tlačovú konferenciu, informoval taliansky rezort.

Lídri Nemecka, Francúzska, Británia a Poľska počas svojej sobotňajšej návštevy Kyjeva vyzvali Rusko, aby sa pripojilo k bezpodmienečnému prímeriu v trvaní 30 dní, ktoré by začalo platiť v pondelok 12. mája. Uvádzali, že prípade odmietnutia sú pripravení uvaliť v koordinácii s USA na Moskvu nové rozsiahle sankcie. O tomto návrhu telefonicky hovorili aj s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na návrh ešte v sobotu uviedol, že vyvíjať v tejto veci tlak na Moskvu je zbytočné.

Ruský prezident Vladimir Putin následne v noci na nedeľu navrhol priame rokovania s Ukrajinou bez akýchkoľvek podmienok, ktoré by sa mali uskutočniť 15. mája v Istanbule, pričom 30-dňové prímerie nespomenul. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zareagoval ochotou osobne sa v Istanbule s Putinom stretnúť, avšak len za predpokladu, že Rusko bude súhlasiť navrhovaným prímerím.

Americký prezident Donald Trump medzičasom uviedol, že taktiež zvažuje cestu do Istanbulu, aby sa tam vo štvrtok pripojil k prípadným rokovaniam Zelenského s Putinom. Zároveň vyjadril predpoklad, že Rusko pristúpi na zmienený návrh 30-dňového prímeria. Zelenskyj však vo svojom pondelkovom večernom prejave zdôraznil, že Rusko naň dosiaľ stále nereagovalo.

Lavrov a Fidan hovorili o potenciálnych mierových rokovaniach v Istanbule

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a jeho turecký rezortný kolega Hakan Fidan hovorili v pondelok telefonicky o návrhu ruského prezidenta Vladimira Putina, aby sa tento týždeň konali v tureckom Istanbule priame rusko-ukrajinské rokovania. Oznámil to v pondelok neskoro večer ruský rezort diplomacie, informuje Reuters a TASS.

„Šéfovia oboch ministerstiev diskutovali o otázkach súvisiacich s iniciatívou ruského prezidenta Vladimira Putina na začatie priamych rozhovorov 15. mája v Istanbule,“ uvádza ruské ministerstvo. Správu o telefonáte dvojice potvrdili aj dva zdroje z tureckého ministerstva zahraničných vecí s tým, že ministri diskutovali o mierovom úsilí. TASS uvádza, že Fidan absolvoval počas pondelka telefonáty na túto tému aj s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom a tiež šéfom francúzskej diplomacie Jeanom-Noëlom Barrotom.

Putin v nedeľu navrhol, aby sa priame rokovania s Ukrajinou konali 15. mája v Istanbule bez akýchkoľvek podmienok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zareagoval ochotou osobne sa s Putinom stretnúť v Istanbule, avšak len za predpokladu, že Rusko bude súhlasiť s návrhom na 30-dňové prímerie. To malo začať platiť od pondelka 12. mája, pričom ešte pred Putinovým návrhom o Istanbule sa na ňom v Kyjeve dohodol Zelenskyj so svojimi spojencami, lídrami krajín združenými v tzv. koalícii ochotných.

Americký prezident Donald Trump medzičasom uviedol, že taktiež zvažuje cestu do Istanbulu, aby sa tam vo štvrtok pripojil k prípadným rokovaniam Zelenského s Putinom. Trump zároveň vyjadril predpoklad, že Rusko pristúpi na zmienený návrh 30-dňového prímeria. Zelenskyj však vo svojom pondelkovom večernom prejave zdôraznil, že Rusko na navrhované prímerie dosiaľ stále nereagovalo.