Lídri inštitúcií EÚ čelia kritike za let z Bruselu do Luxemburgu

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej Rady António Costa. (Zdroj: TASR/AP/Virginia Mayo)

BRUSEL - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, šéf Európskej Rady António Costa a predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová sa stali terčom kritiky za to, že na minulotýždňovú cestu z Bruselu do Luxemburgu a späť využili nepravidelný letecký spoj. Autom by táto trasa trvala približne 2,5 hodiny, no podľa magazínu Politico absolvovala trojica pravdepodobne jeden z najkratších oficiálnych letov v histórii.