Dráma pri pristávaní v Prahe: Modlite sa, vyzval pilot cestujúcich! Na palube sa ozvala rana

Obloha nad Prahou sa v sobotu popoludní stala svedkom incidentu, ktorý mohol mať tragické následky. Airbus A321 spoločnosti Turkish Airlines, smerujúci z Istanbulu na Letisko Václava Havla, počas pristávacieho manévru narazil chvostom do pristávacej dráhy – došlo k tzv. tailstriku. Lietadlo sa následne prudko odlepilo od zeme a vystúpalo späť do vzduchu. Cestujúci prežili dlhé minúty v strachu a neistote, zatiaľ čo pilot hľadal spôsob, ako pristáť bez ďalšieho nárazu, píše CNN Prima News.

Náraz, šok a stúpajúce napätie

Pravidelný let TK1771 sa mal skončiť bežným pristátím v Prahe. Namiesto toho však nasledovala dramatická séria udalostí. Po tom, čo lietadlo počas dosadnutia škrablo chvostom o dráhu, bolo nútené okamžite znova vzlietnuť. Let sa tým predĺžil takmer o pol hodiny. Ako uviedol portál Zdopravy.cz, Airbus mal ešte v ten deň absolvovať spiatočný let do Istanbulu, no poškodenie ho definitívne vyradilo z prevádzky.

Jedna z cestujúcich sa pre CNN Prima NEWS priznala, že zlé tušenie ju sprevádzalo už od štartu. „Rozjazd bol veľmi pomalý. Bežne to lietadlo poriadne rozbehne, aby nabralo rýchlosť, no tentoraz som si pomyslela, či je všetko v poriadku. Potom na to počas letu zabudnete... až do chvíle, keď vám zmrzne krv v žilách.“

„Ozvala sa rana a vystrelili sme hore“

Priblíženie k pristátiu v Prahe sprevádzali turbulencie a silný vietor. No skutočná dráma prišla až tesne nad dráhou. „Ozvala sa veľká rana a lietadlo zrazu prudko vystúpalo nahor. Bolo to, akoby nás niečo spodkom zachytilo a vymrštilo späť do vzduchu,“ opísala cestujúca dramatickú sekundu, kedy sa ich osud mohol zmeniť.

Panika rástla. Nikto presne nevedel, čo sa deje. „Atmosféra v lietadle bola zlá. Z kabíny sa neozývalo nič, pilot zjavne nevedel, v akom je lietadlo stave a či dokáže bezpečne pristáť,“ dodala.

Pilot: „Ideme to skúsiť znova – modlite sa“

Nasledovalo dvadsať nekonečných minút krouženia nad letiskom. Lietadlo opisovalo kruhy nad Prahou, zatiaľ čo znepokojení pasažieri v oknách zbadali sanitky a hasičov. „Letové riadenie údajne zastavilo celú leteckú prevádzku. Vyzeralo to, akoby sa pripravovali aj na tú najhoršiu možnosť,“ myslí si svedkyňa.

Napätie vygradovalo po oznámení z kokpitu. Pilot najprv turecky a potom po anglicky oznámil: „Ideme to skúsiť znova – a modlite sa.“ Ticho v kabíne bolo ohlušujúce.

Druhý pokus vyšiel. Ale trauma zostala

Druhé pristátie už prebehlo bez komplikácií. Lietadlo sa bezpečne dotklo zeme a cestujúci si mohli konečne vydýchnuť. No chvíle strachu zostali v ich pamäti hlboko vryté.

„Najhoršie boli tie minúty, keď lietadlo len krúžilo a nikto nevedel nič. Vidíte dole blikajúce majáky, ale v kabíne je ticho, len napätie a obavy. To je moment, keď si uvedomíte, aké krehké všetko je,“ uzavrela pasažierka.