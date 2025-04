Dráma vo vzduchu: Lietadlo s dovolenkármi malo vážnu poruchu! Pilot urobil neuveriteľný manéver

Letecká spoločnosť EasyJet (Zdroj: TASR/Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)

PALMA DE MALLORCA - Napätie, rýchle rozhodovanie a netradičný manéver. Tak vyzeralo pristátie lietadla spoločnosti EasyJet, ktoré sa v nedeľu večer blížilo k letisku na španielskom ostrove Mallorca. Stroj vyštartoval z Basileja a mieril do dovolenkového raja Palma de Mallorca – no cestou sa objavila vážna technická závada.

Výstraha z kokpitu: Hydraulika môže byť mimo prevádzky

O prvých dramatických momentoch informoval ako prvý portál Preferente. Posádka Airbusu A320 počas zostupu kontaktovala riadiace stredisko a varovala pred možným zlyhaním hydraulického systému – jedného z najdôležitejších prvkov ovládania lietadla. „Posádka letu prichádzajúceho zo Švajčiarska nás informovala, že na palube môže dôjsť k technickému problému s hydraulikou,“ potvrdila španielska letecká kontrola na sociálnej sieti X.

Incident sa odohral v nedeľu večer, ako ukazujú dáta z portálu Flightradar24.

La tripulación del vuelo procedente de Suiza llegando a #Palma nos comunica que tienen un posible problema técnico a bordo relacionado con el sistema hidráulico.

Les posicionamos para aproximación directa a la pista 24R (la de despegues), más larga. Aterrizan y libran pista sin… pic.twitter.com/XgFj8aIQIx — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) April 13, 2025

Neštandardné riešenie: Pristátie na štartovacej dráhe

Aby let mohol bezpečne pristáť, musela byť EasyJetom obsluhovaná linka presmerovaná z bežnej pristávacej dráhy 24L na dráhu 24R – čo je netypický krok. Dráha 24R slúži totiž výhradne na štarty, nie na pristávania. Rozhodnutie však dávalo zmysel: štartovacia dráha je dlhšia, čo pilotom poskytlo väčšiu rezervu pre prípad problémov pri dosadnutí.

Airbus A320 napokon bezpečne pristál a bez akýchkoľvek komplikácií opustil dráhu. Všetko prebehlo v duchu profesionálneho zvládnutia krízovej situácie.

Kapitán poďakoval: „Bola to ukážka profesionality“

Kapitán letu Julio Morillas sa po udalosti verejne vyjadril na platforme X. „Ako kapitán tohto letu chcem využiť túto príležitosť na poďakovanie všetkým zúčastneným za ich profesionalitu a efektivitu,“ napísal. Jeho slová vďaky smerovali k letiskovým zamestnancom, riadiacim letovej prevádzky aj hasičom pripraveným v pohotovosti.

Letisko fungovalo ďalej, no otázky ostávajú

Prevádzka letiska sa po incidente rýchlo vrátila do bežného režimu. Napriek tomu nie je zatiaľ úplne jasné, do akej miery porucha hydrauliky reálne ovplyvnila schopnosť lietadla bezpečne pristáť. Vyšetrovanie by malo ukázať, či išlo len o preventívne opatrenie, alebo o skutočné technické zlyhanie.