Bill Gates sľúbil, že rozdá takmer celý svoj majetok: Musk zabíja chudobné deti, pustil sa do konkurenta

SEATTLE - Americký miliardár a spoluzakladateľ softvérovej spoločnosti Microsoft Bill Gates sľúbil, že do roku 2045 vloží 99 percent svojho zvyšného majetku do svojej nadácie. Odhadol, že nadácia vďaka tomu bude môcť v nasledujúcich 20 rokoch vynaložiť na rôzne projekty ďalších zhruba 200 miliárd dolárov, a to v závislosti od vývoja inflácie a finančných trhov, píše server BBC.