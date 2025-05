Konkláve, z ktorého vzišiel pápež František, trvalo iba dva dni: Dnes sa začína nové

Na snímke Sixtínska kaplnka 6. mája 2025 vo Vatikáne. (Zdroj: TASR/AP/Francisco Seco)

Pontifikát Benedikta XVI. sa skončil po ôsmich rokoch abdikáciou účinnou od 28. februára 2013. Na druhý deň sa kardináli z celého sveta schádzali na prvých neoficiálnych konzultáciách o riešení situácie. Nadviazala na to generálna kongregácia za zavretými dverami o prípravách tajnej voľby nového rímskeho biskupa. Na rozdiel od konkláve sa na zasadnutí kongregácie zúčastňujú všetci kardináli, nielen tí, ktorí majú menej ako 80 rokov a podľa kánonického práva môžu voliť pápeža. Práve diskrétne diskusie o Benediktovom nástupcovi boli jednou z hlavných tém rokovania spolu s budúcimi výzvami pre cirkev, ako reforma Rímskej kúrie, zlepšenie komunikačnej stratégie a opatrenia, ktoré by zastavili pokračujúcu krízu súvisiacu so sexuálnym obťažovaním.

Konkláve začne 16 dní po úmrtí pápeža

Teraz sa konkláve začne 16 dní po úmrtí pápeža. Pred dvanástimi rokmi sa konkláve mohlo konať skôr, umožnili to Benediktove zmeny v kánonickom práve, inak by sa mohlo začať najskôr 15 dní po uprázdnení Petrovho stolca. Sám emeritný pápež sa hneď po odstúpení utiahol do letnej rezidencie Castel Gandolfo, aj preto, aby neovplyvňoval kardinálov pri ich rozhodovaní.

V kuloároch sa vtedy hovorilo o vôli nájsť nového pápeža do polovice marca, aby mohol byť do úradu uvedený ešte pred Veľkou nocou. To sa aj podarilo - konkláve sa začalo 12. marca a už na druhý deň bol zvolený nový pápež, vtedy 76-ročný Jorge Mario Bergoglio. Slávnostnú inauguračnú omšu mal potom 19. marca, päť dní pred začiatkom Veľkého týždňa, ktorým sa v katolíckej cirkvi začína slávenie kľúčových udalostí liturgického roka - sviatkov Veľkej noci.