Británia je v strehu: Chystá sa na vojnu s Ruskom! Experti varujú pred nepripravenosťou, TAKÉTO robí opatrenia

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

Britská vláda sa podľa denníka The Telegraph pustila do aktualizácie krízových plánov, ktoré naposledy revidovala v roku 2005. Úradníci dostali pokyn, aby ich upravili v súlade s novými typmi hrozieb, ktoré sa objavili za posledné dve dekády – od kyberútokov až po jadrové zbrane. Obsah dokumentov je prísne tajný, no podľa dostupných informácií zahŕňajú ochranu vlády, kráľovskej rodiny, zásobovacích reťazcov aj mechanizmy informovania verejnosti počas krízového stavu.

Pripravujú sa na jadrový úder aj hackerský chaos

Scenáre, ktoré úradníci modelujú, počítajú s útokom konvenčnými zbraňami aj jadrovým arzenálom. Novinkou je však dôraz na kybernetické útoky, ktoré by mohli ochromiť infraštruktúru ešte predtým, než padne jediný výstrel. Londýn pritom Moskva opakovane varovala v súvislosti s jeho podporou Kyjevu. Vláda preto nechce nič ponechať na náhodu.

Generál varuje: Británia je nepripravená, treba odvody

Podľa viacerých vojenských expertov je však realita alarmujúca. Britské ozbrojené sily sú údajne poddimenzované a logisticky nepripravené na ozbrojený konflikt väčšieho rozsahu. Kritická infraštruktúra – vrátane energetických a komunikačných sietí – je podľa nich mimoriadne zraniteľná. Bývalý generál Richard Shirreff dokonca vyhlásil, že krajina sa nevyhne obnoveniu povinnej vojenskej služby, ak chce čeliť reálnym hrozbám.

Litva má evakuačný plán, Rusko zneužíva históriu

Na možný ruský útok sa nepripravuje len Londýn. Evakuačný plán si pripravili aj predstavitelia litovskej metropoly Vilnius, ktorá sa nachádza len 30 kilometrov od bieloruských hraníc – teda od prítomnosti tisícov ruských vojakov. Obavy navyše vystupňovala nedávna publikácia v Rusku, ktorú podporil aj minister zahraničia Sergej Lavrov. V knihe sa spochybňuje samotné právo Litvy na existenciu, informoval opozičný portál Meduza.

Šojgu: Sme v ohrození. Západ chce zničiť Rusko

Kým západní lídri upozorňujú na ruské provokácie, z Kremľa zaznieva opačný naratív. Tajomník ruskej bezpečnostnej rady Sergej Šojgu tvrdí, že to práve Rusko je obeťou hybridnej vojny. „Kolektívny Západ sa snaží o strategickú porážku Ruska. Západné spravodajské služby vedú rozsiahlu podvratnú činnosť proti našej krajine,“ citovala ho štátna agentúra TASS.

Počet ruských kyberútokov rastie, varujú analytici

Nezávislí experti však tvrdia, že dôkazy hovoria jasne – agresorom je práve Moskva. Len medzi rokmi 2023 a 2024 sa počet kybernetických útokov vedených z Ruska proti západným štátom strojnásobil. Zamerané boli najmä na energetiku, nemocnice, samosprávy či vojenské databázy.