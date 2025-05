Británia rokuje s viacerými štátmi o zriadení návratových centier pre neúspešných žiadateľov o azyl

Britský premiér Keir Starmer (Zdroj: SITA/Benjamin Cremel/Pool Photo via AP)

Starmer nekonkretizoval, ako budú centrá fungovať v praxi a odmietol menovať štáty, s ktorými Londýn rokuje. Zdôvodnil to tým, že rokovania stále prebiehajú, dodal však, že viac podrobností poskytne „vo vhodnom čase“. Starmerovo potvrdenie prišlo takmer rok po tom, čo jeho labouristická vláda zrušila plán posielať časť žiadateľov o azyl z Británie do Rwandy, s ktorým prišiel na jar 2022 vtedajší konzervatívny premiér Boris Johnson. Plán počítal s tým, že uchádzači o azyl, ktorí do Británie vstúpili nelegálne, budú letecky prepravení do Rwandy, ktorá za nich prevezme zodpovednosť, absolvujú tam azylový proces a následne tam dostanú dlhodobý pobyt.

Zatiaľ čo v prípade Rwandy mal byť každý nelegálny migrant okamžite prepravený do tejto africkej krajiny, „návratové centrá“ majú byť miesta mimo Británie pre migrantov, ktorým bol v Spojenom kráľovstve zamietnutý azyl a je u nich malá šanca, že ich okamžite pošlú späť do krajiny pôvodu. Predchádzajúca konzervatívna vláda uzavrela s Tiranou dohodu, podľa ktorej môže Británia okamžite vrátiť Albáncov, ktorí na jej územie vstúpili nelegálne. Vlani ich podľa údajov vlády bolo 5294.

Británia čelí rekordnému počtu žiadateľov o azyl

Labouristická strana sa vo svojom volebnom programe zaviazala, že výrazne zníži čistú imigráciu do Spojeného kráľovstva. Počet imigrantov dosiahol vrchol v roku 2023 (906-tisíc), v druhom desaťročí 21. storočia sa pohyboval na priemernej úrovni 200-tisíc ľudí ročne. Okrem vysokej úrovne legálnej migrácie zaznamenala Británia aj bezprecedentný počet nelegálnych migrantov. Z údajov britského ministerstva vnútra vyplýva, v doterajšom priebehu tohto roka sa do Británie nelegálne dostalo 12500 migrantov. V rokoch 2010 – 2011 bolo žiadateľov o azyl 27500, avšak len v roku 2024 už 84200.

V marci Európska komisia povolila 27 členským štátom EÚ zriadiť tzv. návratové centrá v tretích krajinách. Vytvoril sa tak právny základ na premiestnenie zamietnutých žiadateľov o azyl do deportačných centier v tretích krajinách, keďže mnohé domovské krajiny odmietajú migrantov prijať.