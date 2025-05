Kanadský premiér počas stretnutia s Trumpom zdôraznil, že jeho krajina sa nikdy nestane súčasťou USA

Mark Carney (Zdroj: SITA/Justin Tang/The Canadian Press via AP)

Prvé stretnutie lídrov

Prvé stretnutie lídrov USA a Kanady bolo pokojnejšie ako Trumpove výmeny s predchádzajúcim premiérom Justinom Trudeauom. Carney však v utorok zopakoval, že jeho krajina sa v žiadnom prípade nestane súčasťou Spojených štátov, uviedla televízia NBC News.

Šéf Bieleho domu niekoľko minút pred prijatím Carneyho na sociálnej sieti Truth Social napísal, že sa teší na stretnutie a spoluprácu. Zároveň uviedol, že sa v rámci rozhovorov bude venovať aj téme americkej podpory pre Kanadu. „Prečo Amerika každoročne dotuje Kanadu sumou 200 miliárd dolárov a poskytuje jej bezplatnú vojenskú ochranu a mnohé ďalšie veci? My od nich nepotrebujeme nič... okrem ich priateľstva... oni však od nás potrebujú všetko,“ vyhlásil Trump.

Nikdy nehovor nikdy, odpovedal Trump

Americký prezident počas rokovaní vyhlásil, že keby sa Kanada stala 51. štátom USA, bol by to „šťastný zväzok“, píše AFP. Kanadský premiér reagoval že k tomu nedôjde a Kanada „nie je na predaj a nikdy nebude“, povedal po boku Trumpa v Bielom dome. „Nikdy nehovor nikdy,“ odpovedal prezident USA podľa NBC News. Trump novinárom povedal, že Carney počas stretnutia nemohol povedať nič, čo by ho presvedčilo o zrušení ciel.

Americký prezident v utorok oznámil, že plánuje urobiť „veľmi veľké vyhlásenie“ týkajúce sa budúcotýždňovej cesty na Blízky východ. „Budeme mať veľmi veľké vyhlásenie... no nepoviem vám o čom. Je však veľmi pozitívne,“ oznámil Trump. „Pôjde o jedno z najdôležitejších oznámení, aké sa v istej oblasti vyhlásili za celé roky,“ dodal.