ŠOKUJÚCA správa z Nemecka: Nový kancelár Merz nedostal v Bundestagu dosť hlasov!

Friedrich Merz (Zdroj: TASR/AP Photo/Markus Schreiber)

Poslanci nemeckého Spolkového snemu dnes v prvom kole nezvolili predsedu Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Friedricha Merza za nového nemeckého kancelára. Nezískal potrebnú väčšinu 316 hlasov, keď ho v tajnom hlasovaní podporilo len 310 poslancov. Konzervatívnej únie CDU/CSU a sociálnej demokracie (SPD), ktoré chcú byť súčasťou budúcej koaličnej vlády, majú pritom v parlamente pohodlnú väčšinu 328 poslancov. Frakcie si teraz vzali prestávku na rozhodnutie o ďalšom postupe.

Podľa predsedkyne Spolkového snemu Julie Klöcknerovej hlasovalo dnes 621 zo 630 poslancov, Merza ich podporilo 310, teda o šesť menej ako potreboval. Ešte ráno dal Merz najavo, že počíta s tým, že bude zvolený v prvom kole hlasovania.

(Zdroj: TASR/AP/Markus Schreiber)

Výsledok dnešnej voľby je podľa agentúry DPA v dejinách Nemecka ojedinelý. Ešte nikdy sa nestalo, že by po voľbách a uzavretí koaličnej zmluvy kandidát na kancelára nebol v Spolkovom sneme pri prvom hlasovaní zvolený.

(Zdroj: TASR/AP/Markus Schreiber)

Podľa ústavy má teraz Spolkový snem dva týždne na to, aby kancelára zvolil. Merz môže znova kandidovať, ak nadobudne dojem, že má tentoraz potrebnú podporu. Pred poslancov ale môžu predstúpiť aj iní kandidáti, počet volebných kôl v dvojtýždňovej lehote nie je nijako obmedzený. Ak by sa do 14 dní nepodarilo kancelára zvoliť absolútnou väčšinou 316 hlasov, pri ďalších pokusoch by stačila jednoduchá väčšina. Alternatívne by mohol ale aj prezident Frank-Walter Steinmeier Spolkový snem rozpustiť a vypísať predčasné voľby.

(Zdroj: TASR/AP/Ebrahim Noroozi))

Všetky zahraničné cesty sú zrazu v ohrození

Aj na medzinárodnej úrovni je volebná prehra v prvom kole pre Merza brutálnou ranou. Všetky zahraničné cesty, ktoré Merz plánoval na svoje prvé dni vo funkcii kancelára, sú ohrozené! V stredu chcel Merz letieť najprv do Paríža a potom do Varšavy.

Kolaps akciového trhu

Po nezvolení Friedricha Merza za kancelára okamžite skolaboval aj nemecký akciový index (DAX).

Akciové trhy nedávno pozitívne reagovali na dohodu medzi CDU/CSU a SPD. Teraz nastal ten najhorší scenár – a akciový trh sa zrúti.