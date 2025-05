Trump pritvrdzuje: Nariadil 100-percentné clá na všetky zahraničné filmy! Obnoviť chce aj Alcatraz

Donald Trump (Zdroj: SITA/Pool via AP)

„Filmový priemysel v Amerike ZOMIERA veľmi rýchlou smrťou. Ostatné krajiny ponúkajú všetky možné stimuly, aby odlákali našich filmárov a štúdiá zo Spojených štátov. Hollywood a mnoho ďalších oblastí v USA upadajú,“ napísal Trump. Podľa neho je to spoločná snaha „iných krajín a preto predstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť“.

Z tohto dôvodu Trump poveril ministerstvo obchodu a Úrad obchodného zástupcu USA (USTR), aby „okamžite začali proces zavedenia 100-percentných ciel na všetky filmy prichádzajúce do našej krajiny, ktoré sú vyrobené v zahraničí“. „CHCEME ZNOVA FILMY NATÁČANÉ V AMERIKE!“ uzatvoril Trump svoj príspevok. Šéf Bieleho domu nekonkretizoval, ako si realizáciu tohto rozhodnutia predstavuje. Agentúra AFP poznamenala, že Trump nespomenul televízne seriály, ktoré sú čoraz obľúbenejším a ziskovejším sektorom.

Od svojho návratu do Bieleho domu presadzuje Trump agresívny kurz v obchodnej politike a v posledných mesiacoch vo veľkom rozsahu zaviedol špeciálne clá na dovoz tovarov z celého sveta. Najviac postihnutá je Čína so 145-percentnými clami na mnoho tovarov. V prípade mnohých ďalších produktov, na ktoré sa vzťahujú clá, Trump tiež tvrdí, že nimi chce dosiahnuť presunutie viac výrobných kapacít do USA a nápravu nerovnováhy v obchodovaní s inými krajinami.

Nariadil znovuotvorenie väznice Alcatraz

Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej online platforme Truth Social oznámil, že nariadil modernizáciu a znovuotvorenie legendárnej väznice Alcatraz nachádzajúcej sa na ostrove v Sanfranciskom zálive v štáte Kalifornia. V budúcnosti tam budú umiestnení „najnebezpečnejší a najnásilnejší zločinci Ameriky“. Okrem toho by sa väznica mala výrazne zväčšiť. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.

„Ameriku príliš dlho sužovali zlomyseľní, násilní recidivisti, spodina spoločnosti, ktorí nikdy neprinášajú nič iné ako biedu a utrpenie. Keď sme ešte boli skutočným národom, neváhali sme zavrieť najnebezpečnejších zločincov a držať ich ďaleko od každého, komu by mohli ublížiť. Takto by to malo byť,“ napísal Trump.

Znovuotvorenie Alcatrazu bude slúžiť ako symbol pre zákon

„Už nebudeme tolerovať týchto sériových páchateľov, ktorí v našich uliciach šíria špinu, krviprelievanie a chaos,“ pokračoval Trump s tým, že nariadil Federálnemu úradu pre väznice (BoP), ministerstvu spravodlivosti, Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) a ministerstvu pre vnútornú bezpečnosť, aby „znovu otvorili podstatne rozšírený a prestavaný Alcatraz“. „Už nebudeme rukojemníkmi zločincov, násilníkov a sudcov, ktorí sa boja robiť svoju prácu a dovolia odsunúť zločincov, ktorí nelegálne prišli do našej krajiny. Znovuotvorenie ALCATRAZU bude slúžiť ako symbol pre zákon, poriadok a SPRAVODLIVOSŤ. UROBÍME AMERIKU ZNOVA VEĽKÚ!“ konštatoval šéf Bieleho domu

Ostrov s väznicou Alcatraz sa nachádza len dva kilometre od San Francisca. Zatvorená bola v roku 1963 pre vysoké prevádzkové náklady. Podľa BoP bola v prevádzke iba 29 rokov. V súčasnosti je to jedna z najznámejších turistických atrakcií. Väznica má kapacitu 336 väzňov. V čase jej fungovania tam bolo umiestnených niekoľko známych zločincov vrátane mafiánskeho bosa Al Caponeho. Z Alcatrazu sa podľa oficiálnych údajov nepodarilo nikomu ujsť. Trump vyhlásil za jeden z hlavných cieľov svojho funkčného obdobia tvrdý postup proti zločincom. Jeho vláda sa zameriava najmä na trestné činy spáchané migrantmi. Na začiatku svojho funkčného obdobia tiež sľúbil najväčšiu deportačnú kampaň v dejinách USA. Konanie prezidenta však opakovane naráža na právne prekážky.