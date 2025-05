Nemecká strana AfD sa plánuje brániť proti označeniu za pravicovo-extrémistickú

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Carsten Koall/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)

Strana v nedeľu uviedla, že pokiaľ nemecká kontrarozviedka do pondelka do 08.00 h nevyhovie jej piatkovej predžalobnej výzve, vedenie AfD schváli pripravenú žalobu na BfV a v pondelok ju podá na súd. AfD v nej tvrdí, že jej klasifikácia ako „preukázateľne pravicovo-extrémistickej organizácie“ a oznámenie tejto skutočnosti sú zjavne nelegálne. BfV potvrdila, že výzvu dostala, no odmietla sa k veci vyjadriť.

Spolkový úrad na ochranu ústavy v piatok opätovne rozprúdil politickú diskusiu o zákaze Alternatívy pre Nemecko po tom, ako zverejnili rozsiahlu správu potvrdzujúcu extrémistický charakter strany, ktorá sa vo februárových spolkových voľbách umiestnila na druhom mieste. Podľa BfV v súčasnosti existujú konkrétne dôkazy o tom, že táto protiimigračná strana vyvíja úsilie, ktoré ohrozuje demokratický systém Nemecka a že jej chápanie nemeckého národa ako národa založeného na etnickej príslušnosti a pôvode je nezlučiteľné s demokratickým poriadkom krajiny. BfV doteraz AfD klasifikovala ako „podozrivú z extrémistickej činnosti“. Strana to neúspešne napadla na súde.