Europarlament zbavil Bystroňa z AfD poslaneckej imunity! Údajne pral špinavé peniaze

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Carsten Koall/dpa +++ dpa-Bildfunk +++)

ŠTRASBURG - Poslanci Európskeho parlamentu v utorok počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu hlasovaním druhýkrát zbavili imunity europoslanca za Alternatívu pre Nemecko (AfD) Petra Bystroňa. Dôvodom je vyšetrovanie podozrení z prania špinavých peňazí a podplácania, do ktorého je tento nemecký politik českého pôvodu údajne zapletený. Informuje správa agentúry DPA.

Nemecké úrady podozrievajú Bystroňa, že prijal peniaze od prokremeľského portálu Hlas Európy (Voice of Europe, VoE), aby v nemeckom Spolkovom sneme (Bundestagu) konal v záujme Ruska. Od VoE údajne dostávali peniaze aj iní európski politici. Európska únia tejto platforme zakázala činnosť na svojom území vlani v máji.

Vyšetrovanie Bystroňa sa začalo minulý rok

Vyšetrovanie Bystroňa sa začalo minulý rok, keď bol ešte poslancom nemeckého parlamentu. Vďaka získaniu mandátu vo vlaňajších voľbách do EP si zaistil poslaneckú imunitu, čo prinútilo nemecké úrady vyšetrovanie pozastaviť. Výbor EP pre právne veci (JURI) odporučil zbaviť imunity europoslanca ešte koncom apríla. O definitívnom zrušení teraz rozhodovalo plénum EP. Ani to však neznamená, že je vinný. Vnútroštátnym súdnym orgánom to len umožní začať jeho vyšetrovanie alebo súdne konanie.

Europarlament Bystroňa zbavil imunity aj na začiatku apríla, hoci v inom prípade, v ktorom ho nemecká prokuratúra viní z podpory protiústavných a teroristických hnutí. Bystroň zverejnil fotomontáže viacerých politikov vrátane bývalej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej. Podľa prokuratúry to malo vzbudiť dojem, že hajlujú. Bystroň opakovane odmieta všetky obvinenia a tvrdí, že ide o politicky motivovaný proces. Imunitu v prípade korupčného podozrenia mu po prvý raz zrušil už v máji Bundestag. Nasledovalo niekoľko domových prehliadok predtým, ako bol v júni 2024 zvolený za europoslanca.