MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj v Prahe: Ukrajina neverí v dodržiavanie trojdňového prímeria Ruskom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. (Zdroj: TASR/AP/Petr David Josek)

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu po boku českého prezidenta Petra Pavla počas návštevy Prahy uviedol, že neverí v dodržiavanie trojdňového prímeria, ktoré vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin počas osláv Dňa víťazstva nad fašizmom od 8. do 11. mája. Informuje o tom agentúra AFP.

„Toto nie je prvá výzva, ani prvé sľuby Ruska o zastavení bojov,“ povedal Zelenskyj. „Vieme s kým máme do činenia, neveríme im,“ dodal ukrajinský prezident. Moskva ešte v marci odmietla 30-dňové bezpodmienečné prímerie, ktoré Kyjev navrhol spoločne so Spojenými štátmi. „V týchto dňoch sa hovorí o tom, že chcú dosiahnuť nejaké čiastočné prímerie, ale mali by ste vedieť, že napríklad počet útokov je dnes najvyšší za posledné mesiace,“ uvádza Zelenskyj, podľa ktorého Rusko v sobotu uskutočnilo viac ako 200 útokov. Podľa Pavla treba rozlišovať medzi tými, ktorí sú ochotní skutočne dodržiavať prímerie a tými, ktorí len hovoria o ochote ho dodržiavať. „Putin môže ukončiť vojnu jediným rozhodnutím, ale zatiaľ neprejavil žiadnu ochotu,“ uviedol český prezident.

Zelenskyj v nedeľu pricestoval spoločne so svojou manželkou do Prahy na dvojdňovú návštevu. Ukrajinský líder sa stretne aj s premiérom Petrom Fialom a šéfmi oboch parlamentných komôr. S predsedníčkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou sa stretne v pondelok dopoludnia v Snemovni a Fiala ho privíta predpoludním v Strakovej akadémii. Rokovať budú podľa úradu vlády o pokračovaní poskytovania pomoci Ukrajine, českej muničnej iniciatíve, možnostiach prímeria a zabezpečenia mieru či zapojenia českých firiem do obnovy krajiny. Popoludní sa Zelenskyj stretne s predsedom Senátu Milošom Vystrčilom a ďalšími predstaviteľmi hornej parlamentnej komory.