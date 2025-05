Nastupujúci nemecký minister vnútra plánuje okamžite posilniť hraničné kontroly

Eduard Heger (vpravo) a šéf poslaneckého klubu nemeckej Kresťansko-sociálnej únie (CSU) Alexander Dobrindt (Zdroj: TASR/DPA/Armer)

Posilnenie hraničných kontrol

„Prvé rozhodnutia prijmem po nástupe do funkcie túto stredu. Bude medzi ne patriť posilnenie hraničných kontrol a zvýšenie počtu zamietnutých žiadostí o vstup. Neuzavrieme hranice, ale počet nelegálnych migrantov sa musí znížiť,“ uviedol Dobrindt pre nedeľné vydanie denníka Bild. „Na zachovanie ľudskosti a poriadku sú potrebné kontroly, jasnosť a dôslednosť. Za týmto účelom pripravujeme celoštátne i európske rozhodnutia,“ dodal.

Agentúra DPA predpokladá, že opatrenia budú dočasné a Nemecko v rámci nich vyšle na hranice viac federálnych policajtov. Finálna podoba opatrení však ostáva nejasná. Podľa šéfa sekcie spolkovej polície nemeckých policajných odborov (GdP) Andreasa Rosskopfa policajti podporujú opatrenia na obmedzenie nelegálnej migrácie, no výrazné zvýšenie počtu príslušníkov na hraniciach nie je trvalo udržateľné pri súčasnom počte zamestnancov.

Žiadateľov o azyl bez súhlasu budú vracať nazad

Rosskopf tiež vyjadril pochybnosti o vyhláseniach, že žiadateľov o azyl na pozemných hraniciach budú vracať bez súhlasu do susedných krajín. „Od stredy sa nesmie hrať pingpong so susednými krajinami. Ak máme vracať žiadateľov o azyl, musí to byť právne zabezpečené a to zatiaľ nemáme,“ varoval Rosskopf.