Trump zvažuje júnovú návštevu Poľska: Krajina zdôrazňuje strategické partnerstvo s USA

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP)

VARŠAVA - Zachovanie blízkych vzťahov so Spojenými štátmi je v záujme Poľska a americká prítomnosť v krajine má zásadný význam pre bezpečnosť. V piatkovom rozhovore pre Poľský rozhlas to vyhlásil Wojciech Kolarski, šéf Prezidentskej kancelárie pre medzinárodnú politiku. Podľa neho by prezident Donald Trump mohol v júni navštíviť Poľsko, informuje o tom varšavský spravodajca.