Sheinbaumová odmietla Trumpovu ponuku! Nevyslala vojakov do Mexika

„Povedala som mu: ‚Nie, pán prezident Trump, naše územie je nedotknuteľné, naša suverenita je nedotknuteľná, naša suverenita nie je na predaj,‘“ povedala na verejnom podujatí s odkazom na nedávnu správu v denníku The Wall Street Journal. Správa bola podľa Sheinbaumovej „pravdivá... ale nie tak, ako sa uvádzalo“. Povedala, že Trump sa počas telefonátu opýtal, ako by mohol pomôcť v boji proti organizovanému zločinu, a navrhol vyslanie amerických jednotiek. Mexická prezidentka to podľa svojich slov odmietla a povedala mu, že Mexiko nikdy neakceptuje prítomnosť armády Spojených štátov na svojom území. Napriek tomu ponúkla spoluprácu, a to aj prostredníctvom väčšej výmeny informácií.

Mexická líderka zároveň uviedla, že vyzvala Trumpa, aby zastavil cezhraničný obchod so zbraňami, ktorý prispel k vlne násilia trvajúcej takmer dve desaťročia a vyžiadal si v Mexiku viac ako 450.000 obetí. V tejto súvislosti povedala, že Trump v piatok vydal príkaz, „aby sa zabezpečilo všetko potrebné na zabránenie vstupu zbraní do našej krajiny zo Spojených štátov“.

Trump začiatkom marca nahneval Mexičanov, keď povedal, že južného suseda USA „úplne ovládajú zločinecké kartely, ktoré vraždia, znásilňujú, mučia a majú úplnú kontrolu (nad Mexikom)... Predstavujú vážnu hrozbu pre národnú bezpečnosť (USA)“. Mexiko sa zároveň ako najväčší obchodný partner USA a druhá najväčšia ekonomika v Latinskej Amerike považuje za jednu z najzraniteľnejších krajín voči rozsiahlym dovozným clám amerického prezidenta.