Taliansko rieši škandál: Pápežovi Františkovi pokazili náhrobok! Je to hanba, TAKTO vyzerá

Pápež František zomrel vo veku 88 rokov. (Zdroj: profimedia.sk)

Nedokážu sa s tým zmieriť

Aj keď bol pápež František uložený k večnému odpočinku v sobotu, talianska verejnosť sa zatiaľ nedokáže zmieriť s tým, čo po ňom ostalo vytesané v kameni. Bazilika Santa Maria Maggiore – milovaný chrám zosnulého Svätého Otca – sa stala dejiskom typografického škandálu, píše iDNES.cz.

Nápis FRANCISCUS na náhrobku, vytesaný do ligúrskeho mramoru, pobúril odborníkov aj laikov. Medzi písmenami, najmä v okolí písmena „A“, vznikli viditeľné medzery. Podľa kritikov ide o chybne nastavený kerning – odborný termín pre úpravu rozostupov medzi jednotlivými písmenami. A presne to je pre talianskych typografov ako rana do oka.

Písmeno "A" má okolo seba nevhodné medzery. (Zdroj: profimedia.sk)

„Veľké A je vždy zradné – má šikmé strany a ak sa vedľa neho objaví iné písmeno s rovnými hranami, vznikne doslova diera v texte,“ vysvetľujú dizajnéri v médiách. A v prípade pápežovho mena sa presne to stalo.

Druhá škvrna na inom dokonalom pohrebe

Nie je to prvýkrát, čo posledná rozlúčka s Františkom vyvolala rozpaky. Len niekoľko dní predtým si svetové médiá všímali nevhodné správanie návštevníkov pri katafalku, kde si robili selfies. Teraz je na muške samotný náhrobok.

„Je to školácka chyba, neprípustná pri takejto osobnosti. Kerning je vizitka profesionality – a tu to vyzerá ako práca amatéra,“ hodnotia talianski grafici bez obalu. Elegantný vkus Talianov jednoducho nedokáže zniesť, že posledné slovo nad Františkovým životom má niekto, kto zlyhal v základnom remesle.

Chrám, ktorý miloval, mu dal miesto – ale aj chybu

František zomrel na Veľkonočný pondelok vo veku 88 rokov. Na pohrebe sa zúčastnilo približne 400-tisíc ľudí a dorazili aj najvyšší predstavitelia štátov z celého sveta. Telo argentínskeho pápeža spočinulo v bazilike Santa Maria Maggiore, kde sa rád zastavoval po návratoch z ciest.

Bazilika neďaleko rímskej stanice Termini bola miestom jeho meditácií aj tichej modlitby. Teraz sa však stala terčom verejného výsmechu – a to pre niekoľko zle rozostavených písmen, ktoré zanechali trvalý odtlačok v kameni aj v estetickom vedomí národa.