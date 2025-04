Odborníci varujú: Pripravte sa na novú pandémiu, prichádza z USA a môže byť smrteľná!

Ilustračné foto (Zdroj: WHO)

Ako píše Daily Mail, od roku 2022 bolo v USA zabitých viac než 168 miliónov kusov hydiny pre epidémiu vtáčej chrípky. Problémom je, že vírus sa šíri aj u cicavcov, podľa expertov je len otázkou času, kedy sa začne šíriť aj medzi ľuďmi.

Epidémia vtáčej chrípky H5N1 už v USA postihla takmer 1000 stád dojníc a nakazilo sa viac ako 70 osôb. Jeden človek na komplikácie spôsobené týmto vírusom aj zomrel. Aj keď je vírus vtáčej chrípky primárne vírusom okrídlených zvierat, jeho šírenie medzi obrovskými farmami s hydinou v USA a ďalšie šírenie medzi divokými vtákmi spôsobuje prenos vírusu aj na cicavcov a nakoniec aj na ľudí. Experti varujú, že by sa úrady mali prichystať na šírenie v ľudskej populácii už teraz, čím by mohli predísť chaosu, ktorý zavládol na začiatku pandémie ochorenia Covid-19.

Hrozbu predstavuje vtáčia chrípka najmä pre to, ako rýchlo mutuje v telách nakazených zvierat a tiež pre jeho rýchle šírenie v populáciách voľne žijúcich i hospodárskych zvierat. Riziko prenosu na človeka bolo vždy považované za malé, no vzhľadom na nedostatočné hygienické a protipandemické opatrenia v USA sa vírusom opakovane nakazili aj ľudia. Problémom tiež je prístup novej vládnej garnitúry, ktorá oslabila možnosti boja proti pandémii s cieľom znížiť náklady štátu.

Pri absolútnej väčšine z nakazených ľudí je pritom pôvod nákazy jasný – obvykle totiž šlo o personál fariem, či o farmárov a ďalšie osoby, ktoré prišli do kontaktu s nakazenými, či mŕtvymi zvieratami. V dvoch prípadoch nakazených ľudí však vedci nedokázali nájsť cestu akou sa osoby nakazili. Je tak možné, že niektoré kmene vírusu už prenos medzi ľuďmi „zvládli.“

Vírus obvykle u ľudí, ktorí sa nakazili od chorých zvierat nespôsobuje závažné komplikácie a priebeh je mierny, no osoby s oslabenou imunitou a s pridruženými ochoreniami môžu s komplikáciami skončiť v nemocnici. To bolo prípad aj osoby, ktorá v USA na vtáčiu chrípku zomrela. Osoba mala podľa zdravotníkov vek cez 65 rokov a mala bežné zdravotné problémy. Genetická analýza vírusu z tela pacienta však naznačuje, že vírus zmutoval v tele tejto osoby a tým spôsobil nové závažnejšie komplikácie. Virológ z Univerzity v Missouri Dr. Marc Johnson napísal na sieti X: „Tento vírus nemusí prejsť do pandémie, ale naozaj sa veľmi snaží a rozhodne sa mu dostáva veľa príležitostí.“