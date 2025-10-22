V drobnochove hydiny vo Veľkej Mači potvrdili vírus vtáčej chrípky

VEĽKÁ MAČA - Veterinári potvrdili v pondelok (20. 10.) v drobnochove hrabavej hydiny vo Veľkej Mači v okrese Galanta vírus vtáčej chrípky (H5N1). Lokalita sa nachádza neďaleko pôvodného ohniska nákazy v Šúrovciach v okrese Trnava. Uviedlato riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Galanta Bohuslava Miškovičová.
„Ide o drobnochov so 17 kusmi hrabavej hydiny,“ priblížila s tým, že kadávery usmrtenej a uhynutej hydiny z dotknutého chovu hneď v pondelok pod dozorom veterinárov odviezli na likvidáciu do kafilérie.
Zistený výskyt vtáčej chrípky vo Veľkej Mači sa nachádza v desaťkilometrovom pásme dohľadu, ktorý veterinári nariadili po skoršom potvrdení ohniska v Šúrovciach. RVPS Galanta bezodkladne po potvrdení nákazy v chove nariadila veterinárne opatrenia na zabránenie jej ďalšieho šírenia. Vtáčia chrípka môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.
Vírus potvrdili aj v oravskej obci Liesek
Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Dolný Kubín potvrdila na farme v obci Liesek v okrese Tvrdošín vírus vtáčej chrípky H5N1. Ako uviedla riaditeľka RVPS Dolný Kubín Jana Filková, momentálne prebieha epizootologické šetrenie v chove.