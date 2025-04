Influencerky varujú ďalšie ženy: TOTO robia bohatí šejkovia na večierkoch v Dubaji, doplatila na to aj Mária!

Mária Kovalchuková bola unesená. Polícia ju našla v zúboženom stave (Zdroj: X/@DevanaUkraine)

20-ročná ukrajinská modelka Mária Kovalčuková mala zlomenú chrbticu a sotva dokázala prehovoriť. Rovnako ako ďalšie modelky sa zúčastnila večierku, na ktorý ju pozvali muži, ktorí jej tvrdili, že pre ňu majú pracovnú ponuku vo svete modelingu. Po Márii sa ale ešte v ten večer zľahla zem. Našli ju až o niekoľko hodín neskôr, zakrvavenú, bez mobilného telefónu a dokladov.

Svedectvo, z ktorého behá mráz po chrbte

Po štyroch operáciách sa jej nakoniec podarilo hrôzu prežiť. Zo svedectva, ktoré ale poskytla by si mohli vziať ponaučenie aj ďalšie desiatky dievčat, ktoré vycestujú za neznámymi mužmi a vidinou lepšieho zárobku či sľubnej kariéry modelky. Podľa právnika mladej Márie sa mala v ten večer zúčastniť večierku s miestnymi šejkmi. Podľa polície ale Máriine zranenia boli údajne spôsobené pádom a tak neboli vznesené žiadne obvinenia.

Temná stránka Dubaja

Tento incident tak podľa právnika vrhá svetlo na temnú stránku Dubaja, o ktorej sa šepká, no málokto o nej prehovorí. VIP večierky organizujú bohatí muži, a pozývajú na ne cudzinky. Privezú ich lietadlom, štedro im zaplatia, no cena za účasť je privysoká. Na luxusných jachtách a hoteloch sa stávajú otrokyňami a musia splniť aj tie najtemnejšie túžby bohatých mužov, informuje index.hr.

Účasť na večierkoch býva zaplatená obrovskými sumami peňazí, no spojená je aj s ponižujúcimi sexuálnymi aktami či trvalými fyzickými a psychickými následkami. Kay Manuelová, influencerka z Austrálie potvrdila pre news.com.au, že sny o Dubaji sú veľmi vzdialené od reality. Niektoré modelky dokonca zastierajú túto temnú stránku a propagujú večierky ako neškodné. „Budete zasypané darčekmi. V skutočnosti ale od vás očakávajú, že budete robiť nemysliteľné veci,“ dodala Austrálčanka. Aj jej kamarátka mala skončiť s trvalými fyzickými zranenia po tom, čo prijala pozvanie na párty dubajských klenotníkov. „Musela podstúpiť rekonštrukčnú operáciu a vrátila sa hlboko emocionálne zranená. Nie je to niečo z čoho sa môžete spamätať a jednoducho povedať dobre. To sa vám navždy vryje do pamäti,“ dodala.