Simulácia odhalila krutú pravdu: Budíček pre TÚTO krajinu NATO! Jej obrana by nezvládla útok Ruska

Britský premiér Keir Starmer (Zdroj: TASR/AP/Leon Neal/Pool Photo)

„Nie pekný obraz“: Ako by mohol vyzerať ruský útok na Britániu

Britskí obranní experti už krátko po vypuknutí vojny na Ukrajine začali analyzovať možné hrozby pre vlastnú krajinu. Výsledky simulácie s názvom „Gladiator“, zameranej na podobný scenár ruského útoku na Britániu, boli nedávno odtajnené – a sú mimoriadne znepokojivé.

„Výsledok nebol pekný,“ priznal Air Commodore Blythe Crawford počas konferencie Royal United Services Institute v Londýne, ktorého slová citoval Daily Star. Podľa simulácie by britská protivzdušná obrana mohla byť pri útoku kompletne prelomená – podobne, ako sa to odohralo na Ukrajine.

„Dlhé roky sme sa cítili bezpečne na západnom okraji Európy, za chrbtom nám stál celý kontinent. Ukrajinská vojna však pre nás znamenala tvrdé prebudenie,“ zdôraznil Crawford.

Rakety, drony a chaos: Nová realita vojny

Simulácia v Air Battlespace Training Centre sa sústredila na kritickú prvú noc ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022. Tento model potom aplikovali na podmienky v Británii.

Crawford upozornil, že za posledné tri roky sa hrozby dramaticky vyvinuli. Nejde len o nárast počtu rakiet a dronov, ale aj o ich sofistikovanosť a kombinované útoky zo vzduchu, mora i zeme. „Vidíme stovky dronov, niektoré nesú nálože, iné sú len klamné ciele. Otázkou je, ako ich všetky zastaviť – a či to vôbec je možné,“ dodal.

Scenár ruského útoku: Sever a Atlantik

V prípade priameho útoku na Britániu by ruské pozemné rakety museli preletieť európskym vzdušným priestorom, čo by situáciu skomplikovalo. Pravdepodobnejšie by bolo, že Rusko by aktivovalo svoju Severomorskú flotilu a zaútočilo z Atlantiku.

Hoci Británia od roku 2022 posilnila svoju obranu, stále jej chýba systém podobný izraelskému „Železnému dómu“, schopnému efektívne eliminovať veľké množstvo rakiet a dronov v krátkom čase.

Varovanie pre celý Západ

Crawford varoval, že nová podoba vojny sa netýka len Británie. „Čelíme scenáru, kde stovky projektilov – dronov, rakiet aj interkontinentálnych striel – útočia naraz zo všetkých smerov,“ opísal. Ukrajinský konflikt podľa neho ukazuje, že ani moderné systémy protivzdušnej obrany nezabezpečujú úplnú vzdušnú nadvládu, ktorá bola desaťročia základom vojenských operácií.

Británia je pripravená stáť po boku NATO

Napriek alarmujúcim výsledkom simulácie britské ministerstvo obrany uisťuje, že krajina je pripravená brániť sa. „Spojené kráľovstvo je plne pripravené čeliť akejkoľvek hrozbe po boku našich spojencov v NATO,“ uviedol hovorca ministerstva pre Business Insider.

Britské ozbrojené sily disponujú pokročilými systémami viacúrovňovej vzdušnej a raketovej obrany. Medzi nimi vyniká Sea Viper – systém, ktorý už úspešne zostrelil balistickú raketu aj útočné drony hútiovských rebelov v Červenom mori. Podľa vyjadrení ministerstva ide o obrannú technológiu svetovej úrovne.