Nejde len o dress code, aj Vatikán na pohrebe pápeža vážne zakopol: Zelenskyj mal sedieť ÚPLNE inde!

Ukrajinský prezident Volodymr Zelenskyj prichádza na pohreb pápeža Františka (Zdroj: TASR/AP/Andreea Alexandru, Markus Schreiber)

VATIKÁN - Vatikán porušil svoj protokol, keď ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na sobotňajšom pohrebe pápeža Františka usadil do prvého radu spolu so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a francúzskou hlavou štátu Emmanuelom Macronom. Informuje o tom správa webu britského denníka The Daily Telegraph.