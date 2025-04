Na hrobe pápeža bola biela ruža: Pre Františka mala osobitný význam

(Zdroj: SITA/AP Photo/Alessandra Tarantino)

Biele ruže mali pri sebe v sobotu pred uložením rakvy s pápežom do hrobu v spomínanej bazilike aj skupinky detí, bezdomovcov, migrantov, väzňov, transrodových osôb a chudobných, ktorí vítali pohrebný sprievod. Osobitný význam, ktorý pre pápeža mala práve biela ruža, prezradil on sám v jednom rozhovore ešte v časoch svojho pôsobenia v Argentíne vo funkcii arcibiskupa Buenos Aires, píše APA. Od tých čias pre neho biela ruža symbolizovala spojenie so svätou Teréziou s Lisieux (1837 - 1897). Práve k nej sa pri osobných problémoch František obracal.

„Keď mám problém,“ vysvetlil Jorge Maria Bergoglio, „neprosím svätú o to, aby ho vyriešila, ale aby ho vzala do svojich rúk a pomohla mi ho akceptovať.“ Ako znamenie potom podľa vlastných slov takmer vždy dostal bielu ružu, cituje APA. V jeho byte v Buenos Aires, ako i neskôr v pápežskej rezidencii v Dome sv. Marty vo Vatikáne, sa vo váze často nachádzali práve biele ruže. Nedávno ich dostal aj po svojom návrate z rímskej Gemelliho nemocnice, kde sa liečil z obojstranného zápalu pľúc.

Terézia z Lisieux sa považuje za jednu z najpopulárnejších svätých katolíckej cirkvi, píše APA. Vlastným menom Marie-Françoise-Thérese Martinová vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Lisieux ako 15-ročná. Vo veku 24 rokov zomrela na tuberkulózu. Svätorečil ju pápež Pius XI. v roku 1925; od roku 1927 je hlavnou patrónkou misií a popri svätej Jane z Arku aj druhou patrónkou Francúzska.