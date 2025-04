Čo na pápežovom pohrebe robil tento symbol? Obrátené kríže spustili otázky, strach zo SATANIZMU a hlboký omyl!

Niektorých ľudí znepokojil nenápadne umiestnený znak na pápežovom pohrebe. (Zdroj: TASR/AP Photo/Andrew Medichini, Pool, X/Belarus Ukraine)

VATIKÁN - Verejnosť sa v sobotu 26. apríla 2025 definitívne rozlúčila s pápežom Františkom, ktorý si získal srdcia ľudí po celom svete, ktoré nemuseli byť nutne veriaci. Detail, ktorý si však niektorí počas posledných dní všimli mnohých znepokojil. Symbol obrátených krížov niektorých dokonca zahnal strachom do kúta v domnienke, že ide o symbol satanizmu a nemá čo hľadať v takých svätých priestoroch ako je Vatikán. Realita je však úplne iná, o čom svedčí aj cirkevná história.

Na pre niektorých zriedkavý symbol upozornil poľský portál Fakt.pl. Všetko rozpútala jedna chvíľa v stredu 23. apríla, kedy bolo telo zosnulého pontifika vystavené v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.

Obrátené kríže a satanizmus?

Udalosť bola ostro sledovaná aj v televíziách po celom svete, pričom jeden z užívateľov internetu si všimol nezvyčajný detail. Išlo o dva obrátené kríže pri rakve. Čo tento symbol znamená a prečo sa objavil v tak dôležitom okamihu? Mnohých zaujímalo aj to, prečo nie sú otočené smerom k veriacim, aby na ne videli a začali sa mýlne domnievať a vo veľkom rozširovať teórie o tom, že ide o satanistické sprisahanie a nevhodné symboly.

História kresťanstva napovie viac

Všetko je však inak, pretože konkrétny obrátený kríž sa pri rakve skutočne nachádzal (nebol dorobený umelou inteligenciou a ani inými súčasnými výdobytkami techniky na internete). Symbol je však v rámci kresťanstva známy už stáročia. Ide o kríž svätého Petra a dokonca je jedným z najvýraznejších kresťanských symbolov.

Vyzerá síce ako tradičný latinský kríž, no je hore nohami s priečkou v spodnej časti. To bol dôvod, prečo ho niektorí omylom spájajú so satanizmom. Pôvod obrátenia kríža je však inde a ide o hlboko zakorenenú tradíciu cirkvi.

Tradičný obrátený kríž má veľa spoločné aj s filozofiou a vykonávaním pontifikátu pápeža Františka

Tradícia totiž hovorí, že svätý Peter bol jeden z Ježišových najbližších učeníkov a vlastne prvým pápežom, ktorý bol ukrižovaný v Ríme počas prenasledovania kresťanov. Považoval sa však za nehodného zomrieť rovnako ako Kristus (s krížom v polohe s hlavou nahor), a tak požiadal, aby ho ukrižovali dolu hlavou. Odvtedy sa obrátený kríž stal symbolom svätcovej pokory a mučeníctva. Peter, ako aj pápežská skromnosť. Pápež ako nástupca svätého Petra často používa tento symbol v kontexte svojej služby.

Obrátený kríž je dokonca konkrétne a úzko spätý s filozofiou samotného pápeža Františka, pretože je to pripomienka jeho pokory, ktorou sa preslávil už pri zvolení v roku 2013. Je to spojenie s tradíciou svätého Petra, na ktorej je založená Katolícka cirkev.