Dôrazné varovanie exšéfa rozviedky: Ak Ukrajina padne, ruská armáda vpochoduje do Kišiňova

Iurii Briceag (Zdroj: Facebook/Iurii Briceag)

Ukrajina ako posledný štít

„Ak Ukrajina oslabí, ruské jednotky sa môžu cez Odesu dostať až do Podnesterska a následne v priebehu niekoľkých dní obsadiť Kišiňov,“ varoval v rozhovore pre Kyiv Post Iurii Briceag, bývalý riaditeľ moldavskej rozviedky.

Podľa neho je Ukrajina pre Moldavsko doslova ochranným štítom pred expanziou Ruskej federácie. A prezident Volodymyr Zelenskyj podľa Briceaga opakovane ponúkol, že Ukrajina je pripravená pomôcť pri riešení podnesterskej otázky – ak o to Moldavsko oficiálne požiada.

Ruské zbrane na hranici

Briceag upozorňuje, že Rusko má už teraz v Podnestersku rozmiestnené vojenské vybavenie a pripravený personál. Ak by sa Moskve podarilo prelomiť obranu v okolí Odesy, presun do Podnesterska by bol len otázkou hodín.

„Tieto hrozby sú reálne. A musíme sa na ne pozerať s otvorenými očami,“ povedal. Zároveň dodal, že prítomnosť ruských vojakov v Podnestersku predstavuje hrozbu nielen pre Moldavsko, ale aj pre Ukrajinu: „Je to tŕň v oku Ukrajine. Kvôli tomu musia udržiavať jednotky na hraniciach s týmto separatistickým územím.“

Zelenskyj: Pomôžeme, ak nás zavoláte

Ukrajinské vedenie podľa Briceaga opakovane deklarovalo ochotu pomôcť Moldavsku – vojensky aj politicky. Ale bez oficiálnej žiadosti sa podľa neho nič neudeje: „Nikto nebude porušovať medzinárodné právo.“

Briceag však odmieta myšlienku vojenského riešenia: „Osemdesiat percent obyvateľov Podnesterska sú moldavskí občania. Nechceme strieľať do vlastných ľudí. Existujú aj iné cesty – ekonomické, právne, finančné.“

Bojuje sa o srdce obyvateľov Podnesterska

„Ľudia v Podnestersku vedia, že ich budúcnosť je v Moldavskej republike. Musíme im dať dôvod tomu veriť. Musíme im ponúknuť alternatívu. Ak to neurobíme my, urobí to Rusko,“ zdôraznil Briceag.

Pripomenul aj existenciu obrovského ruského vojenského skladu v obci Cobasna, ktorý označil za jeden z najväčších v Európe – a zároveň symbol trvalej ruskej prítomnosti v regióne.

Separatizmus bez trestu

Podnesterská Moldavská republika vyhlásila nezávislosť v roku 1990 a odvtedy funguje ako bábkové územie pod ruskou kontrolou. Rada Európy v roku 2022 vyhlásila Podnestersko za územie okupované Ruskom. Moldavská vláda síce minulý rok prijala zákon proti separatizmu, no podľa Briceaga zostáva len na papieri.

„Na základe tohto zákona by mohlo byť celé vedenie PMR obvinené a zatknuté. Ale nestalo sa nič. Ani jeden prípad,“ povedal nahnevane.

Vládne amaterizmus a neskúsenosť

Briceag nešetril kritikou ani na adresu moldavskej vlády: „Máme ministrov, ktorí nemajú nič spoločné so svojou agendou. Minister infraštruktúry je historik. Minister vnútra má medicínske vzdelanie. Nerozumejú systému. Výsledkom je chaos v kľúčových oblastiach.“

Podľa neho vláda prezidentky Maiy Sanduovej stratila dôveru verejnosti – a v septembrových parlamentných voľbách môže prísť k zmene kurzu: „Ľudia chceli zmenu. No dostali neskúsených politikov, ktorých nevedomosť priniesla chyby, korupciu a sklamanie.“

Export podnesterského know-how do vojnových zón

Briceag upozornil aj na prepojenie Podnesterska s ruskými aktivitami na Ukrajine a v Gruzínsku: „Jeden z našich bývalých ‚ministrov štátnej bezpečnosti‘ Anťufejev po anexii Krymu zamieril do Donbasu. Tam plnil tú istú úlohu ako v Podnestersku. Jeho manželka stále sedí v podnesterskom parlamente.“

Dodáva, že „experti“ z Podnesterska učili proruské režimy, ako fungovať v okupovaných podmienkach: ako prelievať peniaze z Moskvy, ako vytvoriť ilúziu štátu. Rovnaké mechanizmy podľa neho fungujú aj v Abcházsku, Južnom Osetsku či na anektovanom Kryme.