Karel uniesol ženu, mesiace ju držal v reťaziach a znásilňoval! Nové mrazivé DETAILY pekla... Susedia o tom vedeli

Karel N. býval v Prahe, neskôr sa presťahoval do Strojetic na Lounsku. To je len desať minút jazdy autom od Siřemu, kde na prelome roku držal v pivnici rozpadnutého domu 27-ročnú ženu. Mladú ženu uniesol na ulici, dal ju do kufra auta a odviezol do Siřemu. Ženu znásilňoval, týral, držal na reťazi a nechal hladovať. Nakoniec sa jej podarilo vo februári utiecť a dobehnúť pre pomoc k susedom. Polícia ho za to stíha pre trestné činy zbavenia osobnej slobody, znásilnenia a vydierania. V prípade dokázania viny mu za to hrozí až 12 rokov väzenia.

Na povrch vyplávali detaily pekla, ktoré prežívala žena tri mesiace zatvorená v pivnici a v akom stave ju našli susedia. Desivé detaily opísala pre český Blesk Alena, ktorej v jednej noci v nedeľu začal zvoniť zvonček. Boli tri hodiny ráno a pani Alena oknom videla siluetu postavy v kapucni. "Vonku stála mladá žena v zbedačenom stave. Na nohách legíny, na sebe mikinu a okolo krku obrovskú reťaz, ktorej časť mala omotanú okolo ruky," popísala svedkyňa. "Strašne prosila, pomôžte mi, zachráňte ma. Vzala som ju dovnútra, zrútila sa, plakala a stále prudko prosila o pomoc. Hovorila, že ju jej známy znásilňoval, priväzoval reťazou, trápil od hladu a mučil. Vodu i jedlo jej dával len občas do misiek," tyran oholil hlavu.

Alena s manželom neváhali a okamžite volali na tiesňovú linku. Ešte než prišla polícia a záchranka, zbavili ju ťažkých okovov. Podľa jej slov išlo o hrubú reťaz ako na býkov s obrovským zámkom, z ktorých sa ju vďaka veľkým štiepacím klieštom podarilo vyslobodiť. Špinavú, vychudnutú a vydesenú ju potom odovzdali do rúk kriminalistov.

Najavo vyšlo nielen obrovské utrpenie, ktoré musela väznená žena znášať, ale aj to, ako z pazúrov šialenca utiekla. "Bola priviazaná k ťažkej posteli. Tú sa jej podarilo nohami nadvihnúť a vyzliecť reťaz, s ktorou potom preliezla von oknom," priblížila Alena. Cestou a uprostred noci sa pokúšala zburcovať niekoľko domácností, uspela až po 300 metroch.

Traja ľudia o žene držanej v pivnici vedeli

"V utorok sa začalo trestné stíhanie ďalších troch obvinených pre zločin zbavenia osobnej slobody," potvrdila pre Novinky.cz námestníčka krajskej štátnej zástupkyne v Ústí nad Labem Kateřina Doušová. Podľa informácií Noviniek ide o obyvateľov domu, ktorí sa o dievča starali v čase, keď Karel N. jazdil s kamiónom. Všetci traja sú stíhaní na slobode a v prípade uznania viny im hrozí päť až 12 rokov väzenia.

Štyridsaťročný sexuálny násilník, ktorý sa vyžíval v sadomasochistických praktikách, zvieracích maskách a držaní žien v reťaziach, teraz sedí vo väzbe v Litoměřiciach. Jeho obeť sa podľa Noviniek ukrýva po prežitých mukách v azylovom zariadení. Karel N. ju poznal z minulosti, Keďže ide o ženu, ktorá nemala rodinné zázemie a prespávala po kamarátoch či na ulici, tak ju nikto nehľadal.

Karel bol v podmienke, predchádzajúci rozsudok Ministerstvo vyšetruje

Skutok podľa polície spáchal v čase, keď bol v podmienke za iné znásilnenie, ktorého sa dopustil v roku 2021. Obvinený skončil vo väzbe.po tom, čo sa muž pred štyrmi rokmi v neďalekej dedine Strojetice dopustil podobného trestného činu, keď vylákal do svojho domu svoju známu pod prísľubom práce hostesky. Dievča potom za prítomnosti ďalšej ženy zbil a znásilnil. Žene sa však už na druhý deň podarilo oslobodiť a utiekla.

Okresný súd v Lounoch násilníkovi pôvodne uložil trojročný nepodmienečný trest, muž sa ale odvolal a nakoniec dostal v lete 2022 päťročnú podmienku. Zostal tak na slobode. Ministerstvo spravodlivosti sa podľa svojho marcového oznámenia predchádzajúcou trestnou kauzou muža zaoberá. Polícia taktiež rieši, či jeho obetí nebolo viac. Prihlásili sa jej totiž ďalšie ženy, ktoré mali s Karlom N. podobnú skúsenosť. Ich výpovede polícia ešte nevyhodnotila.