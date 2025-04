Karel mesiace držal v reťaziach ženu, znásilňoval ju a týral! Jeho priatelia sú v ŠOKU, roky jazdil na detské tábory

(Zdroj: Facebook/Salamandr, o. s.)

Priatelia Karla N. poznali ako sympatického, pohodového a ústretového človeka s prezývkou Karlos, píšu Novinky.cz. Prevádzkovateľ tábora uviedol, že ho pozná od jeho detstva, takmer tridsať rokov. " Prišiel k nám ako desaťročný táborník, potom robil praktizanta, vedúceho oddielu, vedúceho na našom vodáckom tábore, a dokonca raz alebo dvakrát robil vedúceho celého tábora," spomínal. Tábory podľa neho skončili asi pred ôsmimi rokmi, do areálu sa ale dospelí, ktorí nimi prešli, vrátane Karlosa, schádzali ďalej.

Považoval ho za blízkeho kamaráta a nikdy si nevšimol niečo, čo by signalizovalo jeho sklony. "O vzťahoch sme sa nebavili. Bol dosť na dievčatá, ale žiadna sa na neho nikdy nesťažovala. Aj po rozchode zostávali kamarátmi," povedal.

V českej obci Nezabudice Karel, ktorý sa inak živí ako vodič kamiónu, prevzal tamojšiu krčmu. "Najal kuchára, personál a organizoval rôzne akcie. Cez týždeň jazdil s kamiónom a do krčmy chodil cez víkend," uviedol jeho známy s tým, že ľudia s ním boli spokojní. Z toho, čo vyšlo o Karlovi najavo, sa nemôže spamätať. „Je mi to všetko veľmi ľúto,“ dodal smutne.

Ako priblížili Novinky.cz., Karel N. má sadomasochistické skony a vyžíva sa v držaní žien v reťaziach a ich prezliekanie do psích masiek. Pôvodne žil v Prahe, neskôr sa presťahoval do Strojetic na Lounsku. To je len desať minút jazdy autom od Siřemu, kde na prelome roku držal v pivnici rozpadnutého domu 27-ročnú ženu. Tej sa podarilo vo februári utiecť a dobehnúť pre pomoc k susedom. Polícia ho za to stíha pre trestné činy zbavenia osobnej slobody, znásilnenia a vydierania. V prípade dokázania viny mu za to hrozí až 12 rokov väzenia. Od svojho zadržania sedí vo väzobnej väznici v Litoměřiciach.