Pohreb pápeža Františka bude mať zasadací poriadok: Trump nebude sedieť v prvom rade

Rakvu s telom pápeža Františka premiestnili do Baziliky sv. Petra (Zdroj: SITA/AP Photo/Gregorio Borgia)

VATIKÁN - Americký prezident Donald Trump zrejme nebude pri sobotňajšom pohrebe pápeža Františka sedieť v prvom rade. Vyplýva to z obvyklých protokolárnych pravidiel Vatikánu, o ktorých dnes informujú talianske médiá. Na miesta vpredu by mali byť usadení prezidenti Talianska a Argentíny či monarchovia.

Vatikán určí zasadací poriadok podľa "zabehnutých protokolárnych pravidiel", píšu médiá. V prvom rade tak zasadnú taliansky prezident Sergio Mattarella, prezident Argentíny, odkiaľ pápež pochádzal, Javier Milei a potom monarchovia z katolíckych krajín. Nasledovať budú veľmajster rádu Maltézskych rytierov, monarchovia z nekatolíckych krajín a potom prezidenti. O ich mieste rozhodne názov krajiny vo francúzštine, ktorá je považovaná za jazyk diplomatov. Vďaka tomu by sa Trump mohol posunúť o niekoľko miest vzhľadom na to, že vo francúzštine oficiálny názov Spojených štátov začína na písmeno E a znie États-Unis d'Amérique.

Tribúna pre monarchov, prezidentov a ďalších predstaviteľov vyrastie na pravej strane priestranstva pred bazilikou svätého Petra, kde sa obrad bude konať. Účasť na pohrebe potvrdilo niekoľko desiatok hláv štátov a prezidentov. Českú republiku bude zastupovať premiér Petr Fiala. Do Ríma by sa na obrad malo vypraviť na 200.000 ľudí.

Z Izraela nepríde premiér Netanjahu

Talianske médiá tiež poukazujú na to, že z Izraela nepríde premiér Benjamin Netanjahu ani prezident Jicchak Herzog, ktorý však vyjadril v súvislosti so smrťou Františka svoju sústrasť katolíkom a kresťanom. Postoj izraelských predstaviteľov podľa agentúry Reuters súvisí s pápežovou kritikou vojny v Pásme Gazy. Je to čiastočne dané aj skutočnosťou, že pohreb sa koná v sobotu. Počas sviatočného dňa majú židia zakázané zúčastniť sa na pohrebe. Nejde však o zákaz úplný, takže svoju účasť potvrdil napríklad rímsky hlavný rabín Riccardo Di Segni.