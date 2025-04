Koľko zarába pápež? Budete prekvapení! František sa však platu zriekol

Pápež František sa platu zriekol. (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)

Ešte na Veľkú noc žehnal svetu

Pápež František bol v februári hospitalizovaný s obojstranným zápalom pľúc, no na Veľkonočnú nedeľu ešte udeliť požehnanie „Urbi et Orbi“. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa zotavuje. O to viac svet šokovala správa o jeho náhlej smrti.

František si nežiadal plat – žil z minima, ktoré mu poskytol Vatikán

Pápež František bol známy svojou neochvejnou skromnosťou. Ako hlava katolíckej cirkvi mal nárok na mesačný plat vo výške 32 000 dolárov (približne 28 000 eur), čo by znamenalo ročný príjem 384 000 dolárov (335 000 eur). On však túto sumu nikdy neprijal.

Podľa Indian Times mu Vatikán poskytoval len základné potreby: jednoduché bývanie, stravu, oblečenie a náklady na cesty. Pomáhali mu dvaja sekretári a tri rehoľné sestry. Napriek tomu bol jeho majetok v čase smrti odhadovaný na takmer 16 miliónov dolárov – najmä vďaka vlastníctvu, ktoré si uchoval z minulosti.

Rozlúčka v bazilike, ktorú miloval – nie v Petrovej hrobke

Telo zosnulého pápeža bude niekoľko dní vystavené v Bazilike sv. Petra, kde sa s ním veriaci môžu rozlúčiť. Samotný pohreb je naplánovaný na 26. apríla 2025. No František si želal niečo iné ako jeho predchodcovia – bude pochovaný nie v samotnom Vatikáne, ale v Bazilike Santa Maria Maggiore. Táto mariánska svätyňa z 5. storočia patrila medzi jeho najobľúbenejšie miesta v Ríme.

Habemus Papam? Kardináli sa už pripravujú na voľbu nástupcu

Po pohrebe sa pozornosť cirkvi obráti na Sixtínsku kaplnku, kde sa zíde konkláve – zhromaždenie kardinálov do 80 rokov, ktorí budú voliť nového pápeža. Tento proces sa môže začať najskôr 15 dní po uvoľnení pápežského stolca.

5 kľúčových faktov o konkláve: