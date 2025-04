Ruský exprezident sa vyhráža smrťou slávnemu brankárovi: Označil ho za rusofóba a má si dávať pozor na cestách!

Dmitrij Medvedev (Zdroj: SITA/Ekaterina Shtukina/Sputnik, Government Pool Photo via AP)

Tieto vyjadrenia ruského exprezidenta odsúdil minister vnútra a predseda STAN Vít Rakušan na sociálnej sieti. „Hranica medzi Východom a Západom nie je čiara na mape. Je to skôr taký neviditeľný kultúrny poludník. Na západ od neho je nepredstaviteľné, že by sa vládny predstaviteľ vyhrážal svojim občanom smrťou, no na východ od neho je to bežné,“ nešetril kritikou Vít Rakušan na adresu Dmitrija Medvedeva, informuje český portál idnes.cz.

A dodal, že zrejme exprezidentovi Ruska nie je jasné, že už Česká republika nepatrí do ruskej sféry vplyvu. „Na tieto maniere nie sme zvyknutí a ani si na ne zvykať nebudeme,“ odkázal a informoval, že ak to bude potrebné, Dominikovi Haškovi zabežpečí potrebnú ochranu. Výrok dôrazne odsúdil aj Petr Fiala, ktorý na sociálnej sieti X uviedol, že takáto forma vyhrážania sa je neakceptovateľná. Autor výroku ho však neprekvapil, pretože to nie je prvýkrát čo sa verejne niekomu vyhrážal. „Medvedev je vysoký predstaviteľ Ruska a znovu potvrdil agresívnu a nebezpečnú formu ruskej politiky,“ dodal.

Dominik Hašek mal v minulosti odsúdiť vojnu na Ukrajine a bojoval proti zneužívaniu športu na propagáciu tejto vojny. Bývalý brankár sa po výroku obrátil aj na vedenie Medzinárodného olympíjskeho výboru a Medzinárodnú hokejovú federáciu.

Dmitrij Medvedev okrem iného vo výroku oznámil, že Dominik Hašek trpí duševnou chorobou a rusofóbiou v podobe delíria z prenasledovania. „Doporučil by som mu, aby opatrne prechádzal cez cestu a nepil pivo na nepreverených miestach a pravidelne navštevoval psychiatra,“ citovala výrok Medvedeva ruská agentúra TASS.