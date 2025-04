Zúrivé slová z Moskvy: Európa má ťažkú chorobu! Vyliečime ju jadrovými zbraňami

Dmitrij Medvedev s pohárom vína (Zdroj: profimedia.sk)

MOSKVA - Bývalý ruský prezident a súčasný podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska Dmitrij Medvedev opäť predviedol svoj agresívny slovník. Na Telegrame vyhlásil, že európski politici trpia smrteľnou formou rusofóbie, ktorú je možné "vyliečiť" len balistickými strelami alebo jadrovým útokom. Moskva tak pokračuje v eskalácii vyhráždok, a to aj v čase, keď USA pod vedením Donalda Trumpa rokujú o možnosti prímeria na Ukrajine.

Manické a depresívne štádiá rusofóbie

Podľa Medvedeva patria medzi "infikovaných" francúzsky prezident Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer, šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová a mnohí ďalší. Choroba sa vraj prejavuje dvomi striedajúcimi sa štádiami: manickým a depresívnym.

"Manické štádium" sa podľa neho vyznačuje "motorickým vzrušením, agresivitou a nutkaním šikanovať Rusko". Medvedev tvrdí, že v tomto štádiu sú práve Macron, Starmer a fínsky prezident Alexander Stubb. Nebol by to však Medvedev, keby svoj prejav neokorenil bizarným prirovnaním: v "pokročilom štádiu" vraj pacienti trpia nekontrolovanou inkontinenciou.

Druhou fázou je "depresívne štádium", sprevádzané melanchóliou, telesným úpadkom a sebapoškodzovaním. Postihnutými sú vraj najmä ženy: predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, Kaja Kallasová, ale aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a gruzínsky exprezident Michail Saakašvili.

"Liečba" raketami Kalibr a Iskander

Medvedev svoje fantázie zavřšil zoznamom "liekov". Bežná medicína vraj nefunguje, no zázračne účinky by mohli priniesť ruské zbrane: strely Kalibr, Oniks, balistické rakety Iskander či dokonca medzikontinentálne jadrové rakety Jars a Sarmat.

Nie je to prvý raz, čo Medvedev otvorene vyhrážda jadrovou vojnou. V minulosti hrozil Veľkej Británii či Francúzsku, a to napriek tomu, že v týchto krajinách žijú tisícky Rusov vrátane elítnych rodín. Dokonca aj dcéra Vladimira Putina Jelizaveta sa ešte minulý rok pod pseudonymom venovala DJ-ingu v Paríži.

Medvedev a jeho vinice: Opité hrozby?

Podľa investigatívneho servera The Insider má Medvedev tendenciu vypústať najradikálnejšie vyhlásenia v období, keď mu z Talianska dorazí zásielka kvalitného vína. Napriek sankciám totiž ruský exprezident naďalej ovláda vinice v Európe, ktoré mu cez siete sprostredkovateľov zabezpečujú prísun alkoholu.

Talianske víno do Ruska prúdi cez Lotyšsko či iné krajiny pod zámienkou "vzorkov", prípadne cez ruského distribútora alkoholu Mistral Alko. The Insider preto ironicky navrhol, že zaradenie Medvedevových viníc na sankčný zoznam by mohlo znižovať mieru jeho verbálnej toxicity na sociálnych sieťach.

Medvedev si tak už dlhšie upevňuje imidž extravagantného propagandistu, ktorý v ostrých vyjadreniach nepozná hranice. Vo februári napríklad kvôli falošnému tweetu poprial českej senátorke Miroslave Němcovej, aby zahynula "v krvavých vichroch novej pražskej jari". Tweet, ktorý ho vyprovokoval, bol však podvrh. Aj napriek tomu sa ho ruské úrdy chopili a začali senátorku oficiálne prešetrovať.

Zatiaľ čo Medvedev vypúšťa zúŕivé vyjadrenia, Európska únia si zachováva jednotný postoj voči ruskému vpádu na Ukrajinu. Ministri zahraničí štátov G5+ (Británia, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Poľsko) sa v Madride zhodli na potrebe ďalších sankcií voči Moskve, aby sa Kremeľ donútil k rokovaniam o prímeri.