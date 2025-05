Desivá hrozba z Ruska: Útok jadrovými zbraňami na TIETO štáty! Medvedev stratil nad sebou kontrolu

Dmitrij Medvedev (Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

NATO sa rozšírilo – a Moskva hrozí odvetou

Rozšírenie Severoatlantickej aliancie o dve severské krajiny nenechalo Kremeľ chladným. Dmitrij Medvedev, v súčasnosti podpredseda ruskej bezpečnostnej rady a blízky spojenec prezidenta Putina, v utorok vyhlásil, že nové členské štáty NATO sa automaticky stávajú vojenskými cieľmi Ruska.

„Stávajú sa terčom našich ozbrojených síl, vrátane odvetných úderov – dokonca aj jadrových, alebo preventívnych opatrení,“ uviedol Medvedev, ktorého citovala ruská štátna agentúra TASS.

Hoci Švédsko aj Fínsko vstúpili do NATO v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu, podľa Medvedeva tým samy vstúpili do priameho ohrozenia.

Rečník jadrovej apokalypsy

Dmitrij Medvedev sa už od začiatku vojny na Ukrajine profiluje ako nekompromisný predstaviteľ ruskej mocenskej elity. Jeho vyjadrenia sú pravidelne plné hrozieb a jadrových narážok, ktoré v zahraničí vyvolávajú nepokoj aj odmietavé reakcie.

Tentoraz si ako hlavných adresátov svojej výstrahy zvolil práve severanov. Reuters upozorňuje, že Fínsko a Švédsko, ktoré sa do NATO pridali až po začiatku ruskej agresie, sa tak podľa neho dostali do priamého konfliktu so záujmami Moskvy.

Krvavé útoky v tieni „prímeria“

Medvedevovo vyhlásenie prišlo len pár hodín po tom, čo Ukrajinu zasiahla ďalšia vlna ruských útokov. Mesto Dnipro sa stalo terčom dronového náletu, pri ktorom zomrelo 12-ročné dieťa a zranili sa ďalší traja ľudia, informovala ukrajinská záchranná služba.

Na druhej strane frontu prišlo k obetiam aj v ruskej Belgorodskej oblasti – tam podľa ruských úradov zomrelo šesť ľudí po ukrajinskom ostreľovaní, uviedla agentúra RIA.

Čo robí situáciu ešte bizardnejšou, je fakt, že k útokom došlo len niekoľko hodín po tom, čo prezident Putin prekvapivo oznámil plán na 72-hodinové prímerie.

Zelenskyj: Je to ďalší trik

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však varuje, že nejde o skutočnú snahu o mier, ale o ďalší pokus Ruska manipulovať verejnou mienkou. „Putinovo prímerie je nedôveryhodné,“ citoval prezidenta portál Independent.

Zatiaľ čo sa svet zamýšľa nad zmyslom vyjadrení z Kremľa, na bojiskách naďalej umierajú ľudia – a jadrový tieň, ktorý Medvedev znova vytiahol, len pridáva na napätí.