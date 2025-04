Pápež bol stelesnením pokory až do poslednej chvíle: TOTO boli jeho posledné slová pred smrťou

Pápež František so zdravotným opatrovateľom Massimilianom Strappettim. (Zdroj: profimedia.sk)

Vďaka za návrat na Námestie sv. Petra

Pápežove posledné slová, ktoré teraz odhalil Vatikán prostredníctvom portálu Vatican News, boli adresované jeho dlhoročnému zdravotnému asistentovi Massimilianovi Strappettimu: „Ďakujem, že si ma vrátil späť na námestie.“ Práve Strappetti ho roky sprevádzal počas zdravotných ťažkostí a stál po jeho boku aj počas život zachraňujúcej operácie čriev v roku 2021. Od roku 2022 bol jeho oficiálnym zdravotným sprievodcom, neustále nablízku – aj počas nedávneho 38-dňového pobytu v nemocnici Gemelli.

„Myslíš, že to zvládnem?“

Ešte na Bielu sobotu si so Strappettim prechádzal trasu v Bazilike sv. Petra, ktorú mal absolvovať počas veľkonočného požehnania Urbi et Orbi. Ráno na Veľkonočnú nedeľu však prekvapil aj najbližších tím, keď sa po požehnaní rozhodol ešte raz nastúpiť do papamobilu. Predtým sa spýtal: „Myslíš, že to zvládnem?“ Strappettiho povzbudenie ho presvedčilo. Záverečná jazda medzi veriacimi bola dojímavým momentom – starý, vyčerpaný, no pokojný pápež sa naposledy dotkol davu. Symbolicky objal deti pohľadom a podal niekoľko rúk. Bolo to prvé verejné vystúpenie po hospitalizácii – a zároveň posledné.

Tichý koniec pontifikátu

Popoludní sa pápež vrátil do izby, na večeru prijal jednoduché jedlo a išiel si oddýchnuť. Krátko po pol šiestej ráno sa objavili prvé príznaky náhlej nevoľnosti. Asistenti okamžite zasiahli. Ešte pri vedomí sa pápež stihol posledný raz gestom rozlúčiť so Strappettim, potom upadol do kómy.

Smrť prišla potichu, rýchlo a bez viditeľného utrpenia. „Presne tak, ako si to želal – bez veľkých rečí, bez pozornosti,“ poznamenal jeden z jeho blízkych. Vatikán zdôrazňuje, že pápež počas svojho života aj zomierania dbal na maximálnu diskrétnosť.

Oficiálna príčina smrti a vyjadrenia lekárov

Camerlengo, kardinál Kevin Farrell, oznámil čas smrti – 7.35 hod. Riaditeľ zdravotného úradu Vatikánskeho štátu, profesor Andrea Arcangeli, ako príčinu smrti uviedol mozgovú príhodu a nezvratné zlyhanie srdca. Úmrtie bolo potvrdené prostredníctvom EKG záznamu. Pápež trpel akútnou respiračnou insuficienciou pri obojstrannom zápale pľúc, hypertenziou a diabetom 2. typu.

František, pápež chudobných a pokorných, nás opustil tak, ako žil – v tichosti, skromnosti a s pohľadom upretým na ľudí.