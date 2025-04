AKTUÁLNE Rakvu s telom pápeža Františka premiestnili do baziliky svätého Petra

Rakvu s telom pápeža Františka premiestnili do Baziliky sv. Petra (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)

VATIKÁN - Rakva s pozostatkami pápeža Františka sa dnes ráno vydala na cestu z kaplnky Domu svätej Marty do baziliky svätého Petra vo Vatikáne, kde sa s ním od dnes do piatka bude môcť rozlúčiť verejnosť. Do najvýznamnejšieho katolíckeho chrámu bola za sprievodu švajčiarskej gardy prinesená krátko po 9:30.