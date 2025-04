Desivé VIDEO len pre silné povahy: Opitý vodič zrazil dvoch bežcov! Telá lietali vzduchom

Opitý vodič zrazil bežcov. (Zdroj: Instagram)

KAPSKÉ MESTO - Pokojné ráno na promenáde v Kapskom Meste sa v zlomku sekundy zmenilo na nočnú moru. Opitý vodič vo vysokej rýchlosti zrazil dvojicu bežcov – ženu odhodilo do priepasti, muž sa zachránil len o vlások. Bezpečnostná kamera zachytila moment, keď sa obyčajný tréning premenil na boj o prežitie.

Zákruta smrti: auto vyletelo na chodník a zasiahlo nič netušiacu dvojicu

Osudný moment sa odohral koncom marca na známej promenáde Victoria Road v Kapskom Meste. Kamera pri ceste zaznamenala šokujúcu scénu: vodič v zákrute stratil kontrolu nad vozidlom, vyšiel mimo vozovku a v plnej rýchlosti zrazil bežiacu ženu, ktorú náraz vymrštil do výšky ako bábku.

Jej telo preletelo cez bočnú stenu a zrútilo sa po strmom svahu do hĺbky približne sto metrov. To, čo nasledovalo, bola dramatická záchranná operácia, pri ktorej museli zasahovať desiatky záchranárov. Pomocou žeriavu ženu vyslobodili z hustého porastu a v kritickom stave ju previezli do nemocnice.

Lekár v správnej chvíli na správnom mieste

Osud sa však nezachoval celkom nemilosrdne. Prvú pomoc jej poskytol lekár, ktorý sa náhodou nachádzal neďaleko. Práve jeho duchaprítomnosť a rýchla reakcia pravdepodobne rozhodli o tom, že žena tragickú nehodu vôbec prežila.

Muž unikol smrti zúfalým gestom – visel nad priepasťou

Aj druhý bežec utrpel zranenia – auto ho odhodilo len niekoľko chvíľ po náraze do jeho spolubežkyne. Na rozdiel od nej však mal o štipku viac šťastia: reflexívne sa chytil rukami za betónovú bariéru. Len vďaka tomu neskončil v rovnakej priepasti.

„Našťastie sa zachytil. Keby sa pošmykol, letel by dolu. Teraz však nedokáže hovoriť, je úplne otrasený,“ povedal pre portál 2OceansVibe jeho brat.

Muž utrpel pomliaždeniny na oboch nohách, rozbitú peru a zlomený zub – no najťažšie rany pravdepodobne zostanú na duši.

Obeťami sú športovci, pripravovali sa na známy maratón

Obaja zranení sú členmi miestneho bežeckého klubu a v osudný deň trénovali na prestížny maratón Two Oceans – jeden z najväčších športových podujatí v regióne.

Vodiča zadržali, čaká ho tvrdý trest

Polícia vodiča krátko po nehode zadržala. Testy potvrdili, že bol pod vplyvom alkoholu. Teraz čelí obvineniam z ťažkého ublíženia na zdraví a ohrozenia verejnosti pod vplyvom návykovej látky.

Z príjemného rána na slnečnej promenáde sa stal mrazivý príklad toho, ako rýchlo sa môže zmeniť život – alebo ho niekto môže iným zničiť. Tentoraz to bol opitý vodič.