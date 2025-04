Polícia žiada svedkov dopravnej nehody v Žiline o pomoc pri jej objasňovaní

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

„Hľadáme svedkov, ktorí videli priebeh nehody, prípadne vodičov, ktorí majú vo vozidle nainštalovanú kameru a mohli by mať video z priebehu nehody, prípadne majú zaznamenaný prejazd týmto úsekom v dobe od 12.30 až 12.45 h, aby nás kontaktovali, pretože ich výpovede alebo kamerové záznamy z vozidiel môžu pomôcť pri objasňovaní dopravnej nehody,“ uviedli policajti.

K dopravnej nehode došlo podľa polície tak, že vodička viedla osobné motorové vozidlo značky Opel v smere od križovatky Košická v ľavom jazdnom pruhu dvojpruhu od ulice Nemocničná, kde mala byť podľa predbežne zistených skutočností vytlačená neznámym vozidlom.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)

„Vodička reagovala na danú situáciu vojdením do protismeru, kde došlo k čelnej zrážke s oproti idúcim vozidlom značky Dacia, ktoré po náraze odhodilo do nákladného motorového vozidla značky Man idúceho v smere od rondla na Košickú ulicu,“ doplnila polícia s tým, že vodič a vodička z osobných motorových vozidiel utrpeli zranenia, ktoré si vyžiadali ich prevoz do nemocnice. Polícia vyzýva občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o dopravnej nehode, aby ich oznámili na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na sociálnej sieti polície.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)