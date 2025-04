Biely dom tvrdí, že dostal návrhy obchodných dohôd od 18 krajín

(Zdroj: Getty Images)

"Kým som sem prišla, spýtala som sa na to prezidenta a on chcel, aby som sa s vami všetkými podelila o to, že sa nám darí veľmi dobre, pokiaľ ide o možnú obchodnú dohodu s Čínou," vyhlásila Leavittová pred novinármi v Bielom dome.

Predstavitelia Trumpovej administratívy pracujú na širších rámcových dohodách, ktoré umožnia uzavretie konkrétnych obchodných dohôd v budúcnosti, uviedli podľa serveru Politico americkí činitelia pod podmienkou anonymity. "Môže trvať mesiace, kým sa vyrokujú konečné podmienky," povedal jeden zo zdrojov a pripustil, že "tieto veci sú zložité".

"Ani by som ich nenazval dohodami. V podstate (je to) dohoda o tom, že by sme radi hovorili o uzavretí dohody," uviedla ďalšia osoba blízka Bielemu domu.

Dohody s Japonskom a Indiou

Biely dom už rokoval o uzatvorení všeobecných dohôd s Japonskom a Indiou, ktoré by mali zabrániť zavedeniu vysokých amerických ciel. Je však pravdepodobné, že mnoho ožehavých detailov bude dojednaných neskôr, píše Politico.

Viceprezident J.D. Vance prijatie tohto prístupu podľa serveru Politico dnes naznačil na návšteve Indie, keď vyhlásil, že Washington a Dillí "usilovne pracujú na obchodnej dohode". Vance tiež poznamenal, že na pondelkovom stretnutí s indickým premiérom Naréndrou Módím "dosiahli veľmi dobrý pokrok".

Biely dom je pod tlakom, aby ukázal zmysluplný pokrok

Biely dom je pod tlakom, aby ukázal zmysluplný pokrok vo vyjednávaní obchodných dohôd, pretože trhy naďalej znepokojuje pretrvávajúca neistota ohľadom ciel a Trumpove hrozby, že prepustia šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella.

Americký minister financií Scott Bessent dnes povedal, že verí, že sa obchodné napätie medzi USA a Čínou zníži. Budúce rokovania s Pekingom označil za "ťažkú prácu", ktorá sa ešte nezačala, uviedol podľa agentúry Reuters zdroj, ktorý počul ministrovu prezentáciu pre investorov na konferencii banky JP Morgan.

Bessent označil súčasnú situáciu v bilaterálnom obchode dvoch mocností za embargo. Ani jedna zo strán podľa neho nepovažuje súčasný stav za udržateľný. Dodal, že cieľom Trumpovej administratívy nie je oddeliť dve najväčšie svetové ekonomiky. Americký minister naopak dúfa vo "veľké, krásne preorientovanie" čínskej ekonomiky smerom k väčšej spotrebe a americkej ekonomiky smerom k väčšej výrobe, ale nie je podľa neho jasné, či je na to Peking pripravený.

Spojené štáty teraz uplatňujú 145-percentné clá na dovoz z Číny, pričom Peking na ich zvýšenie odpovedal 125-percentným dovozným poplatkom na export zo Spojených štátov.

Okrem toho USA zaviedli plošné desaťpercentné clo na dovoz väčšiny produktov z väčšiny krajín sveta a vyššie clá pre štáty, ktoré podľa Trumpovej administratívy kladú vysoké prekážky dovozu do USA, pričom väčšinu z nich neskôr pozastavil na 90 dní. USA tiež uplatňujú 25-percentné clo na dovoz osobných áut a rovnako vysoký dovozný poplatok na hliník, oceľ a odvodené výrobky.

Viaceré krajiny reagovali odvetným clom

Viaceré krajiny na Spojené štáty uvalili odvetné clá, niektoré štáty s Washingtonom rokujú o znížení týchto poplatkov. Americký obchodný splnomocnenec Jamieson Greer pred časom podľa Reuters uviedol, že sa naň obrátilo takmer 50 krajín, aby clá prerokovali.